Un tribunal iraní ha condenado este martes al ciudadano francés Benjamin Brière a ocho años y ocho meses de prisión por espionaje. El abogado de Brière ha descrito el fallo como el resultado de un proceso judicial sesgado y altamente politizado.

El joven, de 36 años, permanecía detenido en Irán desde mayo del 2020, cuando fue arrestado por volar un ‘helicam’ (un mini helicóptero radiocontrol usado para capturar imágenes aéreas) en el desierto cercano a la frontera entre Turkmenistán e Irán.

Brière, que fue acusado de espionaje y propaganda contra la República Islámica, ha negado a través de sus abogados haber hecho nada malo. "Este fallo es el resultado de un proceso puramente político", ha declarado su abogado, Philippe Valent, en un comunicado.

El joven se encuentra en huelga de hambre y, según Valent, su familia está preocupada por su salud física y psicológica, especialmente tras el anuncio del veredicto. El abogado había instado a las autoridades francesas a intervenir al respecto. De momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés se ha pronunciado calificando la decisión judicial de "inaceptable". No ha habido respuesta inmediata por parte del poder judicial iraní.

"Brière no ha tenido un juicio justo"

"Benjamin Brière no se ha beneficiado, ni lo ha hecho nunca, de un juicio justo ante jueces imparciales", ha dicho el abogado, que ha agregado que Brière no había tenido acceso a su expediente y no había podido preparar el juicio.

El juicio del joven francés se llevó a cabo cuando Estados Unidos y las partes del acuerdo de Irán de 2015, incluida Francia, intentaron revivir el pacto tras el abandono del acuerdo por parte de EE.UU., efectuado por Donald Trump en 2018.

El acuerdo en cuestión incluye a Irán y a seis grandes potencias (EE.UU., China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania) y a la Unión Europea, que firmaron un pacto por el que Teherán limitaba su programa nuclear a cambio de ver levantadas las sanciones internacionales que estrangulaban su economía.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos han acusado a Irán de intentar obtener concesiones por parte de otros países a través de los arrestos efectuados. Las potencias occidentales han exigido en varias ocasiones que Teherán libere a sus ciudadanos, a quienes consideran presos políticos.

A principios de mes, Irán volvió a encarcelar a la académica franco-iraní Fariba Adelkhah, que fue condenada a cinco años de cárcel en 2020 y que vivía, hasta entonces, bajo arresto domiciliario. Francia ha exigido su liberación inmediata.

Irán, por su parte, ha descartado este lunes cualquier condición previa que ponga Estados Unidos para resucitar el acuerdo nuclear de 2015, el cual incluía la liberación de los prisioneros estadounidenses retenidos por la República Islámica.