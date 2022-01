Por su parte, la oficina política del movimiento chií ha denunciado este viernes "la masacre horrible contra presos en la provincia de Saada" y ha calificado lo sucedido de "crimen de guerra y lesa humanidad", según un comunicado difundido por Al Masira.

El grupo ha advertido de que "la sangre yemení es cara" y ha responsabilizado de los muertos a los integrantes de la coalición árabe, incluido Estados Unidos, aunque este país retiró su apoyo a la alianza militar y a sus operaciones ofensivas en el Yemen en febrero de 2021.

Esta semana la alianza efectuó el bombardeo más mortífero desde 2017 contra la capital, también controlada por los rebeldes, que dejó 14 muertos y 11 heridos, según el Ministerio de Salud del Gobierno insurgente en Saná.

La coalición dio comienzo con esa acción a una intensa campaña de bombardeos en respuesta a un ataque de los rebeldes contra el Aeropuerto Internacional y una zona industrial de Abu Dabi, que dejó tres muertos y seis heridos, según las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que también interviene militarmente en el Yemen contra los hutíes.

Desde el lunes, los aviones saudíes han atacado distintas zonas y objetivos, el último de ellos la torre de telecomunicaciones situada en Al Hodeida, lo cual ha provocado la interrupción total de la conexión a Internet en todo el Yemen desde anoche y ha dificultado conocer los estragos que han dejado los últimos bombardeos.

“after the crimes committed by US-Saudi -UAE aggression today against Yemeni people , we advise the foreign companies in Emirates to leave because they invest in an unsafe country and the rulers of this country continue in their aggression against Yemen.“