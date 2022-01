A partir d'avui ja està disponible la web d'autobaixes

Salut ha posat en marxa una web de gestió per agilitzar els tràmits de les baixes laborals. Davant l'allau de sol·licituds i els retards, que poden arribar als quinze dies, a partir d'ara el treballador podrà comunicar la seva baixa per contagi directament a l'Administració.

Necessària una prova oficial

Per certificar que la baixa és per infecció de COVID-19, la persona positiva haurà de fer-se una prova oficial a través del Servei de Salut. A l'altre costat, vuit metges jubilats s'encarregaran de donar fe i cursar la tramitació. La Directora Assistencial del Servei de Salut, Eugènia Carandell, assegura que "tot serà virtual i no caldrà cap presència física. La persona rebrà un correu electrònic i un SMS confirmant aquesta baixa". "S'ha produït un nivell de baixes tan impressionant que s'han acumulat i no hem pogut donar una sortida diària tal com és necessari fer", ha admès.