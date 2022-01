Els bancs fan créixer la bretxa digital i els pensionistes demanen solucions

Anar al caixer automàtic i treure doblers és una missió impossible per na Rafaela Garcia. Té 78 anys i per fer operacions al caixer ha de demanar ajuda. "Ja no tenim les mateixes habilitats que abans. A més, moltes persones de la meva generació no han pogut estudiar".Com ella, la majoria de pensionistes no s'han pogut adaptar a les noves tecnologies. No tenen els coneixements necessaris per consultar el seu compte corrent amb l'aplicació mòbil o fer servir una targeta. També critiquen que els bancs ja no ofereixen la mateixa atenció personalitzada que fa uns anys.

Les conseqüències de la digitalització “Ja no tenim les mateixes habilitats i necessitam ajuda“ Les entitats bancàries estan donant passes de gegant cap a la digitalització. Un nou sistema que, segons els sindicats, margina a les persones grans. Segons Pedro Berruezos d'UGT "la digitalització s'ha imposat a la nostra vida i els ciutadans ens veim obligats a realitzar moltes gestions de forma digital". Un problema per alguns pensionistes que no tenen les eines suficients per formar part del món digital. Per altra banda, Juan Sánchez de CCOO recorda que "quan intentes fer tràmits amb el mòbil has de vigilar perquè quan entres a algunes pàgines et cobren". Pedro Berruezos també recorda que el sistema bancari a les Balears ha perdut un gran nombre d'oficines des del 2008. "Moltes sucursals han tancat i això dificulta a les persones grans anar al banc i fer gestions com cobrar les seves pensions". Altres entitats financeres continuen apostant pel tracte personal i ofereixen llibretes d'estalvi. És el cas de Caixa Colonya que ha notat un increment de clients. Molts venen d'altres entitats bancàries perquè cerquen un tracte més personal. Juan José Caldés, relacions institucionals i estalvi ètic de Caixa Colonya ho reconeix: "És un perfil de client que està acostumat al tracte personalitzat i vol continuar amb aquest servei".