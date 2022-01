El reinado de la Thermomix entre los robots de cocina se vió amenazado por la irrupción de Monsierur Cuisine de Lidl, una máquina similar pero tres veces más barata. La compañía propietaria de la patente ganó la primera batalla judicial con una sentencia de un juez de lo Mercantil que hace un año prohibió comercializar el robot del supermercado alemán pero ahora la Audiencia de Barcelona descarta que vulnere la patente de la Thermomix y Lidl puede volver a venderlo.

La cadena Lidl defendía que su robot no infringía los derechos de propiedad intelectual de Vorwerk, y pasó al ataque con una contrademanda para que el juez anulara la patente de la Thermomix por "falta de novedad" respecto a máquinas similares de otras marcas comercializadas antes que Monsieur Cuisine, algo que aprecian en su sentencia los magistrados de la sección 15ª de la Audiencia de la ciudad condal.

La guerra judicial aún no ha terminado, pues el fabricante de la Thermomix tiene la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo e interponer un recurso de casación.

En el robot de cocina de Lidl, la tapa se puede abrir "sin necesidad de detener previamente el mecanismo agitador" , tal y como sí sucede en la Thermomix. La tapa del Monsieur Cuisine solo se abre "por medio de un pequeño giro sobre su eje que determina la detención del mecanismo, si bien no de forma inmediata", zanja el fallo. Es decir, que la máquina de Lidl no copia a la Thermomix porque no es tan segura .

Patente nula por falta de inventiva

Los magistrados consideran que la patente en la que Vorwerk se basó es "nula" por haber ampliado la protección de forma ilegítima en el transcurso de la tramitación de la patente, por falta de "novedad" y porque la solicitud no dispone de "actividad inventiva".

El tribunal, así, llega a la conclusión que la patente "no reivindica ninguna solución nueva en relación con el sistema de seguridad que ya formaba parte del estado de la ciencia sino que se limita a reproducir una solución que consiste, en sustancia, en que la tapa no puede ser desenclavada si el mecanismo agitador no es desconectado previamente". Por tanto, no hay infracción porque el robot de cocina de Lidl "no reproduce esa secuencia".