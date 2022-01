Cuidado si te llega un SMS del Banco Santander alertando de que estás conectado a su banca online y ofreciendo un enlace en el que pinchar si no reconoces el acceso. Es un smishing, un tipo de estafa digital que suplanta a una entidad para obtener en su nombre información privada o hacerte un cargo económico.

El mensaje completo simula proceder del Banco Santander y dice lo siguiente: “Acceso no reconocido: esta (sic) conectado a su cuenta online. Si no reconoce este acceso verifica inmediatamente”. El SMS contiene algunas pistas que deben hacerte sospechar de su veracidad. Para empezar, tiene faltas de ortografía: carece de tildes y comas. Además, la URL del enlace no contiene las palabras Banco Santander, sitio web al que se supone te debería dirigir si clicas.

Hemos contactado con la entidad bancaria. Nos confirma que es un intento de fraude digital: “No se trata de un mensaje enviado por Banco Santander, sino de un intento de suplantación de identidad con fines fraudulentos”. Añade que en estos casos los ciberdelincuentes envían los mensajes “de forma aleatoria, recibiéndolos incluso personas que no son clientes de la entidad”. Asegura que “el envío de este tipo de mensajes es totalmente ajeno a nuestra entidad”.

También hemos realizado una consulta al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y dicen que no cuentan con una alerta sobre este mensaje en concreto por el momento. Nos recuerdan que “el mensaje de los smishing puede irse modificando” y no descartan que “se pueda estar usando otro similar” al detectado. Aquí puedes comprobar dos avisos de seguridad sobre un smishing que afectaba a distintas entidades bancarias, entre las que se encuentra el propio Banco Santander (1 y 2).

Por último, la revisión del enlace del SMS fraudulento con la herramienta urlscan.io ofrece información de interés sobre la url que se introduce, sin necesidad de arriesgarse a abrirla. Afirma que la página de destino está actualmente inactiva o es inexistente. En cualquier caso, el enlace no te dirige a ningún sitio del Banco Santander.

Desde VerificaRTVE te aconsejamos que no hagas clic en mensajes sospechosos que te urjan a actuar o que te soliciten datos personales. Tienes estos y otros muchos consejos de ciberseguridad aquí. Y para saber algo más sobre delitos informáticos, consulta BackUp, la serie de investigaciones sobre ellos elaborada por la periodista Carol Espona para el LabRTVE.