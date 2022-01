Entre la comunidad de Tonga radicada en Nueva Zelanda hay gran preocupación debido a la falta de contacto con sus familiares y algunas iglesias han organizado oraciones comunitarias en Auckland y otras ciudades. "Oramos para que Dios ayude a nuestro país en este triste momento. Espero que todos estén a salvo", aseguró a Radio New Zealand Maikeli Atiola, secretaria de la Iglesia Wesleyana de Tonga en Auckland.

Un avión de reconocimiento P3 Orion del Ejército de Nueva Zelanda despegará "una vez lo permitan las condiciones atmosféricas" para ayudar a valorar las consecuencias del tsunami en Tonga, y además preparan el envío de barcos de la Marina en tareas humanitarias.

La Federación Internacional de la Cruz Roja indicó en las redes sociales que sus equipos en Tonga ya se encuentran sobre el terreno y cuentan con "suficientes suministros en el país para apoyar a 1.200 hogares".

La atronadora erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino con un amplio historial de actividad y ubicado entre dos islotes -que a veces quedan unidos por la ceniza acumulada entre ambos-, pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia.

“The ongoing eruption of Tonga's Hunga Tonga volcano appears to be the most powerful and violent eruption of the 21st century. pic.twitter.com/VK0A1kQUSq“