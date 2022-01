El Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ya registró el viernes un aumento de actividad que disparó temporalmente otra alerta de tsunami, pero que no se tradujo en la subida de las aguas.

Ante la emergencia actual las autoridades de Tonga han pedido a toda la población permanecer alejados de las playas y lineas costeras hasta las 16.00 del domingo (3.00 GMT) y el uso de mascarilla ante la lluvia de ceniza.

A diferencia de los tsunamis provocados por terremotos, donde las placas tectónicas descargan su fuerza y es improbable que se repita un segundo tsunami, el volcán podría volver a registrar una violenta erupción que crearía otra feroz marejada.

“Live updates: A tsunami warning has been issued for all of Tonga following a violent erutpion of the Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai underwater volcano this afternoon.



Waves have hit the main island, Tongatapu, including Nuku’alofa.



https://t.co/ub1wVifq6F“