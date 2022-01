Balears es prepara per viure el segon Cap d'Any en pandèmia

Ni raïm ni concentracions. Balears viurà la segona Nit de Cap d'Any en pandèmia. Davant l'allau de contagis en les darreres setmanes els ajuntaments de Palma, Maó i Eivissa han cancel·lat les campanades a les principals places i els actes festius de celebració. En el cas de la capital balear durant tota la nit un operatiu especial de l'ajuntament amb el doble d'agents que habitualment s'encarregarà de vigilar que no es produeixin concentracions, botellades o festes no autoritzades. També a la resta d'illes es reforçarà el nombre d'agents amb especial atenció als ports de Ciutadella, Maó i Vila.

Més policia per Cap d'Any

Per pal·liar aquesta manca de celebració alguns ajuntaments com el cas d'Eivissa han organitzat concerts en línia. A més, a d'altres com Sant Antoni de Portmany i el de Sant Francesc, a Formentera, hi han avançat les campanades amb la celebració amb el raïm a les 12 del migdia.…

Emergències també ha previst un operatiu especial per la darrera nit de l'any. La Direcció General coordinarà avui vespre un ampli dispositiu junt amb la Guàrdia Civil i Policia Local amb l'objectiu de vetlar per la seguretat. Hi haurà un control exhaustiu de les zones amb més afluència de gent i els esdeveniments multitudinaris. L'objectiu és evitar les aglomeracions i fer complir la normativa.