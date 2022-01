La presidenta Armengol demana màxima prudència

La presidenta Francina Armengol demana màxima prudència a la ciutadania i que s'abstengui de participar en possibles festes il·legals que es puguin celebrar després de les cancel·lacions que es produeixen a les darreres hores. En la represa de la seva agenda oficial després de la seva quarantena, Armengol demana a l'oci nocturn que faci complir les normes."Jo crec que hem de ser raonables. Festes hi haurà durant molts anys el que és important és tenir la concepció que ara tenim una pujada molt forta de contagis i ens hem de protegir de forma individual i col·lectiva. Tots hem de tenir prou seny i ser responsables"

La presidenta descarta, de moment, noves restriccions. Ho ha dit al primer acte públic que ha fet després d'estar aïllada durant 10 dies per donar positiu en coronavirus. Avui al municipi d'Andratx ha assegurat que ja està recuperada i que "gràcies a la vacuna ho ha passat relativament bé". Armengol no ha volgut xerrar de noves restriccions."No ens volem avançar en aquestes qüestions". De moment les mesures que tenim preses són les que tenim preses i el sistema sanitari està aguantant la sisena onada"."Repetesc el sistema sanitari està aguantant bé. A més, la presidenta assegura que la reducció dels dies de quarantena serà efectiva . "Òmicron s'està estenent molt, es contagia molt ràpidament, però la majoria de la població la deixa amb símptomes molt lleus i per això podem fer la disminució de la quarantena amb tota garantia pel sistema"

Ha reconegut els problemes a atenció primària

“Ara ens hem de centrar en els que tenen símptomes més greus o persones més vulnerables“

La presidenta també diu que l'augment de contagis no està saturant els hospitals, però també ha reconegut que hi ha problemes a atenció primària: "Per això s'han evolucionat els protocols i els rastrejos. Ara ens hem de centrar en els que tenen símptomes més greus o persones més vulnerables. Els que no tenen símptomes s'han de controlar com feim amb qualsevol altra malaltia"

Una vegada més Armengol torna a fer una crida a la responsabilitat individual i recomana extremar les precaucions "El que demanam a la població és que vacuni als seus infants per fer possible la immunitat."