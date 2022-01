El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a los partidos políticos y, en concreto, a sus socios parlamentarios, a “tomar buena nota” de los agentes sociales y a “respetar” el acuerdo de la reforma laboral porque “es de sentido común”.

Sánchez se ha pronunciado así en una comparecencia en La Moncloa para hacer balance de la legislatura, en la que ha garantizado que agotará la legislatura y ha desgranado que el Ejecutivo ha cumplido ya el 50,2% de los compromisos de investidura.

Ha dedicado buen tiempo a hablar de la reforma laboral, que fue aprobada en Consejo de Ministros este martes tras el pacto alcanzado con la patronal y los sindicatos. Y ha hecho un llamamiento a los partidos, en especial a sus socios, a respetarla tras la advertencia de la CEOE, de que se saldrá del acuerdo de la reforma si se cambia “una coma” en el Congreso de los Diputados, donde debe ser tramitada.

Sánchez dice que su gobierno ha cumplido el 50,2 % de sus compromisos: "La pandemia no ha sido un freno"

“Es de sentido común que el Poder Legislativo respete el acuerdo de los agentes sociales. En eso está el Gobierno de España y es lo que vamos a defender en las Cortes Generales”, ha aseverado, y ha considerado que la reforma laboral se trata de “una excelente noticia” que va a ser “compartida por la mayoría” parlamentaria (en referencia a sus socios). “Otra cosa son los que están en el ‘no’ por el ‘no’”, ha dicho en referencia a PP y Vox: “Pero eso lo dejamos aparte”. De hecho, ha asegurado respecto al rechazo del PP a la reforma laboral, pese a tener el aval de la patronal, que le hubiera "extrañado" lo contrario.

El presidente del Ejecutivo ha recordado que la Constitución, en su artículo 7, otorga a los agentes sociales el papel de definir el sistema de las relaciones laborales.

Llama trascender "bloques ideológicos" y carga contra el 'no por el no' del PP

“Sería deseable que, si los agentes sociales han conseguido este acuerdo, en las Cortes se llegue también a uno que trascienda los bloques ideológicos” con el fin de dotar a España de “estabilidad y paz social”, ha expuesto. Y ha incidido: “Es de sentido común que se convalide un importante acuerdo que afecta, ni más ni menos, que a las relaciones laborales del país”.

En este sentido, ha criticado la postura de parte de la oposición. "No deja de ser llamativo que haya fuerzas políticas que, sin haberse leído el decreto, vayan a votar que no", cuando se trata, ha afirmado, de la primera reforma laboral que consigue consenso con los agentes sociales tras muchos años, ya que la última que aprobó el Gobierno del PP en 2012 no contó con el acuerdo social.

Esta reforma, ha proseguido, "debería representar a todas las formaciones políticas", ha insistido, aunque ha descartado de que vaya a "llamar a unos y a otros". Pero sí ha insistido en "tomar buena nota" de la "actitud ejemplar de los agentes sociales".

Tras recordar que han alcanzado con el Gobierno un total de 13 acuerdos (el último, precisamente, sobre la reforma laboral), ha alabado que son un "formidable ejemplo" de "empatía" y "responsabilidad". Y es que los acuerdos alcanzados, ha incidido, han traído "paz social, confianza y estabilidad" al país: "Este ejemplo que nos dan los agentes sociales debe hacer reflexionar a la política". También ha llamado a tomar ejemplo en cuanto a que "las discrepancias se tienen que basar en el respeto al adversario y en la buena educación".

00.36 min Sánchez insta al PP a cumplir con el "deber constitucional" de renovar el CGPJ

En este sentido, ha hecho una recomendación velada al PP, con quien persiste el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Hay que cumplir con la COnstitución cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la oposición". Los 'populares' insisten en que, para negociar con el PSOE, hace falta su compromiso para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial para que "los jueces elijan a los jueces", mientras que los socialistas insisten en renovar este órgano, bloqueado desde hace tres años, por el método que establece la ley vigente. En este sentido, Sánchez cree "altamente improbable" que se renueve el CGPJ antes de que termine la legislatura.