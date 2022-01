Case 16 millóns de euros da Lotaría na Illa de Arousa

A ledicia inunda hoxe cada recuncho da illa de Arousa, polos millóns que repartiu a única administración do lugar, a da rúa do Cruceiro. Case 16 millóns de euros do cuarto premio, o 91.179.

Viaxe de fin de curso Parte importante do premio procede dos 790 décimos vendidos en participacións para pagar a viaxe de fin de curso dos alumnos de 4º de ESO do Instituto. Ao venderse en participacións, de 5 euros, o premio está moi repartido. “Estamos superfelices por como foi vendido, en participacións. Tocou en todo o pobo“ "Estamos superfelices pola forma en que foi vendido, en participacións, tocou en todo o pobo", felicitábase o loteiro.

"Estou contentísima, moi nerviosa, porque nunca me tocou nada, e facía moita falta, moita falta", di aínda máis contenta unha veciña afortunada. "Estou contentísima, moi nerviosa, porque nunca me tocou nada" Os alumnos do instituto ían viaxar a Tenerife de excursión, pero xa están pensando en cambiar de itinerario. "De cruceiro", apunta ún deles. Chegaron a venderse 4.000 participacións, de 5 euros. Como de cada boleto premiado un euro vai destinado á excursión dos rapaces, xuntan 4.000 euros. "Estou impresionado, porque é moito diñeiro para a Illa", di sorprendido un alumno e veciño do lugar.