Tornen a Mallorca els nins de Txernòbil per a passar les vacances de Nadal

Ja són aquí els nins de Txernòbil. Enguany s'ha pogut recuperar la tradició que un grup de nins ucraïnesos de la zona de l'accident nuclear de 1986 passin Nadal a Mallorca. Un costum que havia quedat interromput per la pandèmia i que enguany es reprèn amb totes les precaucions. És un grup de 18 nins, entre 7 i 13 anys i nines que són acollits per 16 famílies mallorquines. Durant aquests dies, fins a final de gener, aprofitaran la seva estada a Mallorca per passar revisions mèdiques amb el pediatre, el dentista i l'oculista. Quan a la Covid, els majors venen vacunats, com demana la normativa. Diu la presidenta de l'Associació Per Ells, encarregada de l'organització del viatge i l'estada d'aquests nins a Mallorca, que se'ls ''aplica la mateixa normativa que als viatgers estrangers''.

Venen amb moltes ganes Aquestes vacances que passen a Mallorca els serveixen per carregar les piles, i per allunyar-se del dur hivern del seu país. Aquí mantenen relacions que duren en el temps. Les famílies d'acollida i aquests infants estableixen lligams que ultrapassen les fronteres del temps. És el que explica Miquel Gelabert, un dels pares d'acollida, que ha creat un llaç tan estret amb ma Marina, que l'any passat que no va poder venir, li telefonaven cada dia.