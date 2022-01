Los profesores de Filosofía se enfrentan a Educación por el futuro de la asignatura

Los profesores y alumnos universitarios de Filosofía van a la batalla contra el Ministerio de Educación. Reclaman un mayor peso de la asignatura en el curriculo de Secundaria. Por esa razon, se manifiestan hoy sábado frente a la sede del ministerio en Madrid. Protestan porque la actual Ley educativa en vigor, la LOMLOE, resta peso lectivo al estudio de la materia. "No se refuerza la Filosofía, en el borrador del nuevo currículo, es una asignatura optativa. Hablamos de unos mínimos. Nosotros reivindicamos más horas para enseñar la asignatura", asegura Concha Roldán, Directora del Instituto de Filosofía del CSIC.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación afirman que los profesores de Filosofía no tienen que protestar ante el Ministerio "sino ante las Comunidades Autónomas y los centros educativos, que son quienes deciden sobre las horas lectivas de la asignatura, una vez aprobada la LOMLOE, que así lo determina".

El conflicto educativo viene de lejos porque, a lo largo de la historia de las diferentes leyes educativas, la asignatura ha ido perdiendo protagonismo. "Hay que remontarse al borrador de la ESO y Bachillerato y a la aprobación de la LOMCE, cuando la Filosofía ya perdió peso lectivo. Ahora, hay un paso atrás mayor que en La Ley Wert. Se ponen dos horas de Filosofía en Bachillerato. El Gobierno, que había prometido lo contrario, ha faltado a su palabra", añade Concha Roldán.

Adiós a la Ética

"En diciembre de 2020, perdimos la batalla en el Congreso de los Diputados porque nos quitaron la Ética. Ya no hay Ética en Secundaria. Me dió mucha rabia porque se perdió por dos votos. Y ahora pedimos que no se acabe con la Filosofía", afirma Roldán. Asímismo, la Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) apoya la campaña en defensa de la enseñanza obligatoria de la Ética en 4º de ESO, que ha promovido la Red Española de Filosofía (REF), una vez rechazada por la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados su propuesta de enmienda de la Ley de Educación (LOMLOE)

La asignatura que sustituye a la Ética es Valores Cívicos y Éticos. Pero para impartir la nueva materia que contempla la LOMLOE, la llamada "Ley Celáa", no tienes que ser filósofo de carrera, lo cual ha impulsado una protesta masiva de los estudiantes de Filosofía que se forman en la Universidad.

"Hay una contradicción en el Ministerio de Educación. Hablan de formar un espíritu crítico en el alumnado, pero no se fortalece la Filosofía. La materia como herramienta es básica. Hay que recordar que es la primera de las Ciencias", afirma Roldán.