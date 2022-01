Las autoridades de EE.UU. registrarán el teléfono de Alec Baldwin

Un juez de Nuevo México (Estados Unidos) ha aprobado este jueves una orden de registro solicitada por las autoridades de este estado para incautar el teléfono de Alec Baldwin, con el fin de obtener más información de lo que pasó antes y después del accidente en el que Halyna Hutchins murió de un disparo.

Según la petición, los investigadores quieren acceder a sus mensajes, correos electrónicos, llamadas, historial de internet y actividad en redes sociales para tener más detalles sobre el rodaje y las condiciones de los trabajadores.

Baldwin, además de protagonizar el filme Rust, era uno de sus productores.

La solicitud, a la que han tenido acceso medios de comunicación estadounidenses, explica que ya se pidió el teléfono del actor en otra ocasión pero sus abogados requirieron una orden de registro.

Hay tres personas de especial interés en la investigación

Asimismo, en la documentación aportada a la Justicia, se desvelan datos hasta ahora desconocidos, como que Baldwin pidió a la armera de la producción, Hannah Gutierrez Reed, una pistola de mayor tamaño y se decantó, junto a ella, por un revolver de tipo "45 Colt".

Baldwin, Gutierrez Reed y el asistente de dirección, David Halls, son tres personas de especial interés en la investigación ya que fueron los últimos que tocaron el arma antes del fatal accidente del 21 de octubre.

A principios de diciembre, Baldwin ofreció una entrevista en horario de máxima audiencia en la que aseguró que no fue consciente de que había disparado a Hutchins hasta que pasaron varios minutos después del incidente. "Pensé para mis adentros: '¿Se desmayó?' La noción de que había una bala real en esa pistola no se me ocurrió hasta que pasaron probablemente 45 minutos o una hora", explicó.

"Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el edificio", afirmó. Y zanjó la pregunta al sostener: "No puedo decir quién fue pero no fui yo".