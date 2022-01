El que fuera candidato del Partido Conservador a la alcaldía de Londres, Shaun Bailey, renunció a su cargo en la Asamblea municipal esta semana tras airearse una fotografía en la que aparece en el centro de un nutrido grupo de personas durante una celebración navideña en 2020, cuando las normas prohibían encuentros entre gente de diversos hogares.

La policía metropolitana de Londres ha indicado en un comunicado que no planea por ahora abrir investigaciones sobre las presuntas celebraciones en Downing Street durante las últimas semanas de 2020, a pesar de la "cantidad significativa de material" sobre ellas publicado por los medios.

“The Met has received a significant amount of material in relation to the allegations reported in the media re: staff gatherings at Number 10 Downing Street and the Department for Education.



