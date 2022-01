El PP madrileño insiste en que la Comunidad de Madrid no derogará ninguna de las leyes de protección al colectivo LGTBI pero sí se abre a negociar con Vox para modificarlas y mejorarlas "técnicamente y legalmente".

Así se ha pronunciado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que no ha desvelado la posición del PP sobre la toma en consideración de la 'ley de igualdad y no discriminación' presentada por Vox, que será debatida el jueves próximo en el pleno de la Asamblea.

"Tenemos tiempo hasta el jueves", ha dicho Serrano, que ha reafirmado que, no obstante, su grupo no votará a favor de derogar ninguna de las leyes LGTBI regionales, pero sí están abiertos a modificarlas y ha criticado que la izquierda diga qué leyes pueden o no "tocarse" porque cualquier parlamentario está legitimado a hacerlo.

Sobre la posibilidad de apoyar la toma en consideración de la ley presentada por Vox, ha dicho que las negociaciones las mantienen con Vox igual que lo han hecho con la ley maestra y con los presupuestos.

"Si se trata de buscar un acuerdo con el socio preferente pues habrá que hablarlo tranquilamente entre nosotros como así veníamos haciendo", ha señalado.

El pasado mes de noviembre, cuando PP y Vox alcanzaron un acuerdo en materia de presupuestos autonómicos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó que "paralelamente" negociaría con vox las leyes LGTBI y dijo: "Si en estas cuestiones nos encontramos, me parecerá estupendo, porque hay que gobernar para todo el mundo pero sobre todo para quien coopera para que este Gobierno siga adelante”. Entonces, la presidenta autonómica se abrió a "mejorar" estas leyes, se mostró en contra de "la imposición de cualquier política", sobre todo en el ámbito educativo, y justificó que estas leyes vienen de "parlamentos pretéritos" que no corresponden con el actual.