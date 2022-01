Tras una larga carrera en el mundo del cómic, el dibujante Sergio Bleda (Albacete, 1974) está aprovechando el método del crowdfunding para publicar trabajos nuevos y recuperar algunas de sus obras más emblemáticas. Por eso, tras el éxito de Ruina Montium, un spin of de El baile del vampiro, su saga más popular, Sergio nos propone otro crowdfunding con el que quiere recuperar las tiras de Los saurios, su primera gran obra.

"Los Saurios -nos explica Sergio-, son unos personajes que protagonizaron la tira de prensa que realicé para el semanario “Crónica de Albacete”. Estuvieron publicándose de manera ininterrumpida desde el año 1991 hasta 1995. Se trata de un material que llevo años queriendo recopilar en un tomo integral, dado que las tiras de prensa, al estar ligadas a publicaciones efímeras como son los periódicos, no estaban disponibles para mis lectores en ningún formato".

A veces es problemático recuperar tiras de prensa porque están ligadas a noticias de actualidad. "En las tiras de Los saurios -asegura Sergio- usé todo tipo de temas, siempre con un espíritu crítico, antimilistarista y ecologista. Desde cosas muy localistas como la llegada de la zona azul a las calles de Albacete, La Feria o los graffittis, hasta temas nacionales como la proliferación de grupos de skinheads, los incendios forestales, los juicios a insumisos o los atentados de ETA. A veces también temas de alcance internacional como la guerra de Bosnia o la del Golfo Pérsico e incluso el SIDA".

"Progresivamente -añade Sergio-, comencé a sentirme incómodo con los temas de actualidad porque a veces me sentía como si yo mismo estuviera situándome en un pedestal desde el que lo juzgaba todo y, poco a poco, la actualidad fue dejando paso al gag costumbrista para centrarme casi por entero en la relación entre los protagonistas de las tiras".

"Siempre he sido muy crítico"

En cuanto al estilo de humor de las tiras, Sergio confiesa que: "Siempre he sido muy crítico con la sociedad que me ha tocado vivir, así que es normal, supongo, que mis personajes sean inconformistas e irreverentes. Mi humor va en esa dirección. También puedo ser algo socarrón o ponerme en plan surrealista. Soy bastante manchego en eso. Prueba de ello es el video promocional que he hecho con ayuda de Bel Carrillo, mi pareja. Quien es además una fotógrafa extraordinaria".

En cuanto a sus influencias, Sergio nos comenta: "La influencia de Quino al principio es innegable, aunque a medida que pasan los años me he dejado seducir por Bill Watterson, Ivá o El Perich.