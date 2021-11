Or líquid, l'herència dels fenicis

Una de les oliveres més antigues de tota la península ibèrica està a Traiguera, al nord de la província de Castelló. L’olivera de Sinfo té més de dos mil anys i va rebre al 2018 el Premi Aemo (Asociación Española de Municipios de Olivos) a la millor olivera Monumental d’Espanya. Però no és un exemplar únic. A les Terres del Sénia, entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, es troba la major concentració mundial d'oliveres mil·lenàries. N’hi ha més de sis mil d’inventariades, quatre mil a la província de Castelló.

Hi ha diverses teories sobre la seua supervivència al llarg dels segles. Amador Peset, agricultor especialitzat en la recuperació d’oliveres mil·lenàries, n’explica una: “Totes les oliveres tenen el centre podrit per l'aigua de la pluja i els anys i els anys. Això fa que no sigue una fusta bona per a fer barcos, finestres, per a exteriors... i possiblement açò les haigue salvat de la tala”. I afegix: “Possiblement l’olivera de Sinfo la van plantar els fenicis i li van empeltar diferents varietats fins que van trobar-ne la més resistent, que és la farga”.

Les oliveres mil·lenàries són autèntics monuments vius, i han sigut reconegudes com a Patrimoni Agrícola de la Humanitat. Tenen un valor incalculable perquè, segons Peset, “trobar avui en dia un arbre que tingue més de dos mil anys i que produïsque un fruit comestible, és molt difícil”. I s’admira: “Imagineu-vos tot allò que han vist estes oliveres.”

Amador Peset treballava de fuster. Quan va quedar-se a l’atur va començar a buscar oliveres mil·lenàries per a restaurar-les. “Vaig anant buscant finques d’oliveres mil·lenàries que estiguessen abandonades i les vaig posar en producció. Vaig començar-ne amb 18 i ara en tinc 170”, relata.

Les oliveres, un gran atractiu turístic Les oliveres mil·lenàries poden visitar-se. De fet, s’han convertit en un autèntic reclam turístic. A les Terres del Sénia n’hi ha dos museus a l'aire lliure. Un, el Pou del Mas, a la Jana. Esther Llorach, responsable de l’empresa turística “Explora Maestrat” i guia d’este museu, subratlla: “són monuments vius, realment són obres d'art que han resistit molts segles, mil·lennis... i que ens connecten amb el nostre passat. Per tant, són un autèntic fet místic, tenen una transcendència molt més enllà d'un simple arbre”. “Tenen una transcendència molt més enllà d'un simple arbre“ Llorach qualifica de miracle que estes oliveres estiguen encara vives. “Han passat guerres, malalties, fred, modes. Hem de recuperar eixa història”. Amb esta finalitat, al llarg de l’any s’organitzen multitud d’activitats amb les oliveres mil·lenàries com epicentre. “Fem oleoturisme de forma creativa”, explica. “Oferim espectacles, visites nocturnes amb música i gastronomia d’època. En definitiva, una experiència completa i multisensorial”. 01.43 min Oliveres mil.lenàries al Baix Maestrat

Marca Farga Mil·lenària Les oliveres mil·lenàries fan el fruit de la varietat farga. És poc coneguda i destil·la un oli molt exclusiu de la zona del Baix Maestrat. Per a garantir-ne l’origen i la qualitat, entitats públiques i privades van registrar la marca Farga Mil·lenària. Enguany, catorze empreses han collit olives emparades per esta marca. N’han recol·lectat més de vint-i-vuit mil quilos, i n’han extret quasi quatre mil litres d’oli. “Este oli és molt exclusiu perquè s'extrau d'una olivera que té més de dos mil anys“ L’agricultor Amador Peset remarca: “este oli és molt exclusiu perquè estem parlant que s’extrau d’una olivera que té més de dos mil anys i que encara produïx oli. I tu, avui en dia, pots provar el mateix oli que va provar la gent fa dos mil o dos mil cinc-cents anys”. El Olivo: España atesora el mayor olivar del mundo Solament nou molins, situats en els 27 municipis de la Mancomunitat del Sénia, tenen la certificació necessària per a fer este oli. El procés ix car. “Els arbres són poc productius, i els costos de recol·lecció i poda molt alts. Les oliveres són molt grans i les olives s’han de collir de forma manual”, explica Pablo Pasqual, moliner i gerent de l’empresa Finca Varona la Vella de Sant Mateu. “El treball posterior a l’almàssera és exquisit. Treballem estes olives amb la màxima cura per a oferir un producte de màxima qualitat” conclou.