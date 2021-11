Egoitz Urrutikoetxea, hijo del histórico dirigente etarra Josu Ternera, ha sido condenado este miércoles en París a una pena de dos años de cárcel por sus vínculos con la banda terrorista ETA entre 2003 y 2005, aunque no debería ingresar en prisión.

El Tribunal Correccional de París le sentencia a dos años, pero con una exención de cumplimiento y un periodo probatorio de un año durante el que habrá de someterse a unas obligaciones que se le impondrán. En concreto, tendrá que trabajar o estudiar.

En la lectura de la sentencia, la presidenta de la corte ha precisado que para el periodo de la acusación, entre enero de 2003 y mayo de 2005, no hay pruebas de que fuera miembro de ETA, pero sí de que tuvo "relaciones, si no regulares al menos repetidas", con "miembros eminentes de la organización", en particular del aparato militar.

Este argumento justifica para el tribunal la condena por el delito de asociación de malhechores con fines terroristas, ya que "no podía ignorar" la acción terrorista en aquel tiempo de la banda, con la que estuvo asociado "consciente y voluntariamente".

Desde el Tribunal alegan que se encontraron huellas suyas y trazas de ADN en pisos francos de ETA en las localidades francesas de Burdeos y en Villeneuve sur Lot, así como en un coche utilizado por miembros de la organización.

La condena es inferior a los cuatro años exentos de cumplimiento que había pedido la Fiscalía en el juicio que se celebró el pasado 8 de octubre. Además, el tribunal ha justificado que no tenga que ir a la cárcel dado lo antiguo de los hechos y su inserción laboral y social.