Els arbres del Castell de Bellver estan en perill. El bosc de l'emblemàtic monument de Palma està amenaçat per un insecte: el Tomicus, un insecte perforador que debilita els pins fins que els mata. Aquesta plaga posa en perill el pulmó verd de la ciutat de Palma perquè ha obligat a talar més de 700 arbres. Davant aquesta greu situació l'Ajuntament de Palma ha presentat avui el pla de reforestació que ja s’està executant i la sembra de 1.000 arbres que s’ha planificat a diferents punts del bosc.

Projecte de reforestació

Així, d’una banda s’està duent a terme un projecte per reforestar el bosc que suposa aprofitar la fusta dels 733 arbres que han mort afectats per la plaga del Tomicus i incorporar-los com a restes del triturat al sòl. Aquesta fórmula evita extreure nutrients del bosc i es millora la fertilitat i la capacitat de retenció d’aigua del bosc de Bellver, a més de permetre crear terrasses o bancals utilitzant troncs pelats d’arbres. Aquests elements frenen l’erosió del bosc i ajuden a prevenir la proliferació de plagues.