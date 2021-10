El Congreso de los Diputados ha conmemorado este viernes el 90 aniversario de la aprobación del voto femenino en España, "un paso clave en el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres", según la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Durante toda la jornada, la Cámara Baja ha celebrado varias mesas de debate en la que se ha puesto en valor la figura de la diputada Clara Campoamor, firme defensora del sufragio femenino en 1931, y que "superó obstáculos y descalificaciones personales, y que pese a que fue ajustada, logró una victoria de la que todos somos deudores", en palabras de Batet.

"Rendir homenaje a su legado político e intelectual es rendir homenaje a la democracia y a la igualdad como valores supremos de nuestra sociedad", ha remarcado Batet para cerrar los actos dedicados a la consecución del sufragio universal.

Para la presidenta del Congreso, con la aprobación del voto femenino, "las mujeres ganaron un derecho, pero la sociedad ganó en justicia, riqueza y dignidad". Además, ha considerado que con el reconocimiento de ese derecho, España "asumió su plena condición democrática" y significó "para todos el acceso a la democracia plena".

09.24 min Batet, sobre el voto femenino: "El 1 de octubre de 1931, España entró en una plena democracia de verdad"

Batet también ha alabado que Campoamor defendiera sus ideas "con debate político, con respeto y con argumentos", lo que cree que debe ser un "ejemplo para todo diputado".

También en la clausura del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la celebración del 90 aniversario de la aprobación del voto femenino. En su intervención, ha lamentado que hasta entonces, "en las fotos del pasado faltaba el 50% de la población", porque "las mujeres no estaban en las fotos de la vida pública".

"No hay futuro sin mujeres y la verdadera diferencia entre el pasado y el futuro es la ausencia y la presencia de las mujeres", ha sostenido Sánchez.

01.20 min Sánchez: "La diferencia entre el pasado y el futuro es la ausencia y la presencia de las mujeres"

También el líder del PP, Pablo Casado, ha hecho referencia a este aniversario para acusar a la izquierda de apropiarse del logro del sufragio femenino y ha afirmado que "el Partido Socialista", no lo apoyó, sin especificar que el PSOE sí lo hizo.

"El Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino, no hay más que leer el diario de sesiones de la diputada Kent, no hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente radical y popular como (Hilario) Ayuso decir que las mujeres no deberían votar hasta los 55 años", ha afirmado Casado este viernes en Cartagena, en la convención nacional del PP. Victoria Kent formaba parte del Partido Radical Socialista, que sí voto en contra del sufragio femenino defendido por Clara Campoamor, mientras que el PSOE votó mayoritariamente a favor -no así Indalecio Prieto- en una votación con 40 % de abstención.

Mesa redonda sobre feminismo e igualdad Entre los actos de conmemoración en el Congreso, políticas y diputadas (y un solo diputado) han participado en sendas mesas de debate sobre feminismo e igualdad. En el coloquio sobre 'Igualdad, voto femenino e instituciones', la diputada y exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo ha lamentado que se hable del debate sobre el voto femenino en el Congreso en 1931 como el "enfrentamiento" entre dos mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, y ha recordado que ninguna se "oponía" a esta medida y la decisión salió con la mayoría de votos masculinos. Y es que previamente, la que fuera la primera mujer presidenta de la Cámara Baja, la 'popular' Luisa Fernanda Rudi había puesto el acento precisamente en ese enfrentamiento entre Campoamor y Kent en el debate que se celebró en 1931 para la aprobación del voto femenino, resaltando que la segunda se oponía porque consideraba que podría "beneficiar" a la derecha. Calvo ha señalado que Campoamor fue "un gran personaje político" que participó en aquellos años como diputada del Partido Radical en todos los grandes debates, por lo que su figura es de tal envergadura que merece todos los homenajes democráticos que se le rinden. También ha considerado que en el diagnóstico sobre el feminismo hay bastante consenso, aunque ha criticado que en determinados temas, como el aborto, las mujeres tengan que volver "a la casilla de salida". Por su parte, Rudi ha propuesto el enfoque en la independencia económica de las féminas, ya que "una mujer alcanza su igualdad cuando es independiente". No obstante, ha remarcado que las "han ido ganando etapas más rápido que en otros países del entorno", por lo que ve "la botella medio llena" cuando se habla del feminismo en España.