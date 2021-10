Canadá ha puesto este viernes en libertad a Meng Wanzhou, después de que la directora financiera de Huawei llegase a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para suspender el proceso judicial por fraude contra ella y la compañía china.

El Gobierno canadiense ha explicado en un comunicado que tras el acuerdo entre Wanzhou y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el proceso de extradición de la ejecutiva china, que fue detenida en Canadá en diciembre de 2018, ha terminado.

