El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes las penas de 25 y de 20 años de prisión impuestas a los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona Rosa María Peral y Albert López, respectivamente, por el asesinato con alevosía en mayo de 2017 de la pareja de ella, Pedro Rodríguez, también policía del cuerpo. La Sala de lo Penal ha desestimado así los recursos de casación de los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó a su vez la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona.

Según el escrito de la Fiscalía, en la noche del 1 al 2 de mayo de 2017 los dos acusados ejecutaron "de común acuerdo" un plan criminal preconcebido para acabar de "forma violenta" con la vida de la pareja sentimental de la mujer en el domicilio que ambos compartían en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), finalizando así con el triángulo amoroso. Después, trasladaron el cuerpo en el maletero de su coche hasta la zona del pantano de Foix, aunque antes pasaron por las inmediaciones de la casa del exmarido de Peral para tratar de incriminarlo.

Los asesinos se acusaron mutuamente

Desde el comienzo de la investigación Rosa Peral y Albert López se acusaron mutuamente del crimen en el juicio y se situaron a sí mismos solo como encubridores. Es más, ella incluso llegó a decir que supo que su pareja había muerto cuatro días después del asesinato.

Según objetó la defensa de Peral en 2020, López estaba obsesionado con ella y no aceptaba su relación con el fallecido, por lo que supuestamente acudió a su domicilio de Vilanova y cometió el crimen con un hacha. De acuerdo con esta versión, la mujer no informó a la policía porque López le “había confiscado su teléfono móvil y el teléfono fijo de casa no funcionaba; además, el pánico que sentía por lo que pudiera pasar a sus hijas, la paralizaba".

Por su parte, López aseguró que fue Peral quien acabó con la vida del compañero y que esta le confesó los hechos y le mostró el cuerpo sin vida en el maletero del vehículo. Peral le explicó entonces que habían tenido una fuerte discusión y que Rodríguez le había agredido delante de sus hijas.

No obstante, el juicio en el que participaron más de 50 testigos, entre los que habrá Mossos d'Esquadra y mandos de la Guardia Urbana, y se utilizaron una veintena de pruebas periciales e informes, encontró a ambos culpables. Una condena que hoy se ha ratificado.