Migraña, la enfermedad invisible que afecta a millones de personas en España

Más de un millón de personas sufren migraña de forma crónica en España, mientras que otros cinco millones la padecen de manera frecuente, varias veces al año. El dolor de cabeza es el motivo neurológico de consulta más frecuente, y supone la primera causa de discapacidad entre los 16 y 50 años, aunque afecta a personas de todas las edades, especialmente a mujeres, con más del 80% de los casos; una mayor incidencia que tendría una explicación hormonal.



La migraña se manifiesta con episodios recurrentes de dolor de cabeza moderados o graves, que suelen acompañarse de náuseas, vómitos e intolerancia a la luz y al ruido. Estos síntomas provocan que la enfermedad tenga un impacto muy alto en la calidad de vida de las personas que la padecen, hasta el punto de convertirse en incapacitante. Casi la mitad de los pacientes con migraña presentan una discapacidad grave o muy grave que les impide desenvolverse con normalidad en su entorno personal y profesional .



Los pacientes con migraña crónica sufren crisis al menos 15 días al mes, aunque otro 10% de españoles padecen cefaleas de manera frecuente, habitualmente entre una y tres cada mes. "Hay un dato que es muy revelador: una persona adulta con migraña pierde más de 1.500 días en su vida si tiene un día de migraña a la semana durante 30 años", expone a RTVE.es Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE). "Cuando tienes una de estas crisis, la actividad cotidiana se paraliza, no puedes hacer nada. El problema es que se confunde el dolor de cabeza con la migraña. Pero según la OMS, una crisis de migraña es tan incapacitante como la ceguera o un ataque de epilepsia", describe.



Para Colomina, el abordaje de esta enfermedad, al que califica como "integral", es "muy mejorable". "Necesitamos que haya un diagnóstico adecuado, y un acceso equitativo al tratamiento. Que haya un reconocimiento por parte del paciente y de su entorno tanto personal como laboral. Y por supuesto también un reconocimiento sanitario y administrativo. Hemos dado pasos importantes, pero se trata de una enfermedad infravalorada e infradiagnosticada", opina.

40% de los casos, sin diagnosticar

Según datos del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España un 40% de los casos está sin diagnosticar, y solo un 17% de los pacientes con migraña utiliza la medicación adecuada para el tratamiento sintomático de las crisis. El Atlas de la migraña, que es la radiografía más precisa de esta enfermedad, evidencia que un paciente tarda de media más de seis años en ser diagnosticado.



Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, explica a RTVE.es cuáles son los principales factores que provocan este vacío diagnóstico, que se agrava hasta el punto de que "hay muchos pacientes que no acuden a una consulta médica y nunca son diagnosticados". Según expone, debido al fuerte componente genético de la enfermedad, muchos de ellos tienen antecedentes familiares de dolores de cabeza y "asumen que tienen el mismo dolor de cabeza que su padre, madre u otro familiar cercano", por lo que no buscan asistencia terapéutica.



Además, no existe ninguna prueba analítica o de imagen para diagnosticar una migraña, por lo que los criterios se basan exclusivamente en una serie de síntomas clínicos. "Sin una prueba que permita establecer un diagnóstico de certeza, a veces también existen dudas y el diagnóstico se retrasa", explica Irimia, quien no obstante recalca que "el diagnóstico de la migraña es muy fácil, ya que los pacientes habitualmente cumplen unos criterios clínicos de forma estricta". "El problema es que los profesionales médicos muchas veces no conocen en detalle estos criterios diagnósticos", matiza.