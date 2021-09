A hostalaría quedará dividida en dous niveis de seguridade con independencia da situación sanitaria de cada concello. Así o acordaron representantes do sector e da Xunta para o novo protocolo, que permitirá recuperar o uso da barra nos negocios que decidan estar no nivel máximo de prevención.

Xunta e hostaleiros chegan a un consenso coas medidas que se aplicarán co novo protocolo da hostalaría que estará sobre a mesa do comité clínico.

Máis medidas, máis cabida

As novas normas buscan darlle estabilidade aos locais independentemente da situación epidemiolóxica de cada concello. Haberá dous niveis, un obrigatorio mínimo e un voluntario, que permitirá unha ocupación do 75 por cento no interior dos establecementos e do cen por cen nas terrazas.

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explica que “quedan dous niveles de requirimentos ou de compromiso da hostalería. Un acordo bastante importante do sector e dos sanitarios que estiveron neste grupo de traballo”.

Os hostaleiros buscan non ter que pechar, polo que consideran un avance moi positivo o consenso das medidas.