Lo que hace un año les parecía un reto difícil de superar con éxito ahora forma parte de su rutina. Tienen tan interiorizados los protocolos COVID y están tan “curtidos” en la gestión de casos sospechosos o positivos que, para los docentes, la segunda ‘vuelta al cole’ de la pandemia no representa un gran cambio en la teoría. Lo que sí cambiará este curso, y mucho, es la práctica, ya que hay dos nuevos factores que harán más difícil la vida en los centros: una subida generalizada del número de alumnos por aula y un descenso en las plantillas del profesorado de refuerzo.

“Aparentemente, todo es igual, pero en realidad estamos un poco peor que el año pasado porque partimos de unas mismas exigencias de higiene y salud, pero no respetan una ratio baja de alumnos por aula y eso complica todo. Además, tenemos menos profesores para hacer que se cumplan las mismas medidas. En nuestro centro han quitado las aulas que abrieron para desdoble”, cuenta a RTVE.es Marina, maestra de Infantil en un colegio público de la Comunidad de Madrid.

Mientras explica cuál es la situación, ordena algunos juguetes en un aula que pronto se llenará de alumnos. El pasado curso, como máximo, podía haber 20 niños en esa misma clase y esta vez podrán ser 28: “Se nos dijo que mantendrían los refuerzos, pero no es cierto. Solo en Infantil nosotros tenemos dos profesores menos y se nota. Nos faltan días para organizar lo que tenemos”, lamenta la docente.

Primer obstáculo: vuelta a ratios prepandemia en casi todas las comunidades

La crítica de Marina es la misma que hacen otros muchos 'profes' de distintas comunidades autónomas, quienes aseguran que uno de los grandes problemas con el que se están encontrando es la vuelta a las ratios prepandemia (un máximo de 25 alumnos en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachiller), después de que el curso anterior se bajaran esos números a un tope de 20-25 escolares por aula.

“Los protocolos no sirven de mucho si no se bajan las ratios. Un menor número de alumnos por clase es clave para que no haya ningún rebrote, pero además es lo que permite una mayor calidad en la enseñanza. Las administraciones esto lo saben, lo que ocurre es que reducirlo implica invertir más. Ya se sabe que la educación es cara, pero creo que deberían legislar para que nuestros niños y niñas tengan derecho a una enseñanza digna”, recalca Rubén, profesor de un colegio público de la provincia de Valladolid.

Desde su punto de vista, si la situación no "salta por los aires" el próximo curso será porque, una vez más, los profesionales de la enseñanza buscarán soluciones a cada obstáculo que aparezca: "Esto volverá a funcionar y no pasará nada porque en educación hay mucha gente vocacional y las familias están a nuestra entera disposición para que todo salga bien, pero no nos lo ponen fácil".

Los sindicatos de enseñanza también coinciden en que la predisposición y la experiencia del curso anterior ayudan, pero consideran que las medidas acordadas para el nuevo curso hacen difícil garantizar la distancia de seguridad y complican la labor de los centros a la hora prevenir los contagios.

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, estima que casi todas las comunidades volverán a las ratios prepandemia, aunque admite que la información no está siendo clara. Algunos gobiernos regionales anunciaron que se mantendrían las ratios del curso anterior, pero "habrá que esperar", dice, a ver cómo se desarrolla finalmente el curso. Esto último dependerá mucho de cuánto hayan visto reducido el personal de refuerzo.

"La mayor reivindicación que hacemos de cara a este curso en el que todavía hay una pandemia es que no se deberían haber reducido las plantillas COVID. El año pasado tuvimos más de 35.000 profesores de apoyo y refuerzo para atender a esos grupos estables, hubo que habilitar aulas alternativas en gimnasios, laboratorios y bibliotecas, y así y todo hubo enseñanza semipresencial en determinados niveles. Si ahora reducimos plantillas y la presencialidad se pretende que sea total, como debe ser, lo que tememos es que no se puedan cumplir íntegramente las medidas y haya rebrotes", señala Fernández a RTVE.es.