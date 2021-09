El papa Francisco ha afirmado que la clave sobre el tema del independentismo de Cataluña es que España "tiene que dar un paso de reconciliación con la propia historia", en una entrevista a la cadena COPE.

Al ser preguntado en esta entrevista de hora y media por el referéndum sobre la independencia en Cataluña, el papa ha explicado que "hay países de Europa que están hoy en día incluso en proceso de independencia, como Kosovo", pero que "son hechos históricos que están caracterizados por una serie de particularidades". "Lo más clave en este momento en cualquier país que tiene este tipo de problemas, es preguntarse si se han reconciliado con la propia historia", ha indicado.

"Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado. Y, si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia, lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación; y, sobre todo, huir de las ideologías, que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación", y ha añadido que la expresión "unidad nacional" es fascinante, pero "que nunca se valorará sin la reconciliación básica de los pueblos".

El pontífice ha afirmado que cualquier gobierno "sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevan adelante la historia como hermanos y no como enemigos o al menos con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar a otro como enemigo histórico".