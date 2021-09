La inmunidad de grupo contra la COVID-19 no llegará con el 70% de población vacunada que se acaba de alcanzar. Este umbral inmunitario calculado inicialmente, a partir del que en teoría la transmisión comunitaria del virus se interrumpiría y podría darse por controlada la epidemia en España, es ahora mayor. Para frenar la transmisión del coronavirus, los especialistas estiman que la población inmunizada deberá situarse entre un 80% y un 90%, e incluso en un porcentaje mayor. Además, no basta con llegar al porcentaje estimado, sino que la inmunidad tiene que repartirse de manera uniforme. Tanto dentro de las regiones o territorios de un país, como entre los diferentes países del mundo.

La principal razón por la que ahora ese 70% se queda corto tiene nombre propio: Delta. La variante del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en la India ha convertido al virus en más contagioso y, también, en un poco más resistente a la efectividad de las vacunas. Una investigación reciente de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos alerta de que esta variante, predominante tanto en España como en muchos otros países, es tan contagiosa como la varicela. También plantea otra conclusión preocupante: los vacunados que se infectan pueden tener mucha carga vírica y contagiar a otras personas.



El porcentaje en el que se alcanza la inmunidad de grupo está muy relacionado con el número reproductivo básico R0, que calcula a cuántas personas puede contagiar un individuo infectado. En el caso del SARS-CoV-2, este R0 se situó inicialmente entre 2 y 3 (una persona infectada originaba de media entre dos y tres contagios secundarios). A partir de ahí, se estimó que la inmunidad colectiva rondaría el 70%. Pero ahora, según los primeros indicios, Delta podría llegar a ser hasta tres veces más contagiosa que el coronavirus original y sus posteriores variantes.





Sobre el nuevo porcentaje para alcanzar la inmunidad de grupo, el doctor Jaime Jesús Pérez, de la Asociación Española de Vacunología, opina que se trata de algo que "se va consiguiendo progresivamente", ya que "no es o tengo el 90% o no tengo nada; o tengo el 70% o no tengo nada".

Este vacunólogo estima que la inmunidad de grupo en España se alcanzaría aproximadamente a partir del 80% de la población vacunada, una cifra a la que no duda que se llegará, ya que "en las cohortes se ha conseguido un 80% en todas ellas". "Quedarían las cohortes de menos de 40 años, que hay que ver cómo responden. Aunque si no tenemos inmunidad, vamos a estar cerca", prevé.



No faltan tampoco expertos que advierten de que esta inmunidad colectiva es inalcanzable con las actuales vacunas, ya que aunque en gran medida evitan la posibilidad de contagio, no lo hacen por completo. Es el caso del inmunólogo Alfredo Corell, para quien "la inmunidad de rebaño se está calculando mal desde el primer momento, porque las vacunas que estamos utilizando no previenen la transmisión, solo previenen la enfermedad grave y el ingreso hospitalario". "Este concepto únicamente tiene sentido cuando la vacuna previene el contagio y la transmisión", recalca.