Para reactivar el turismo, y hacerlo de forma segura, este jueves ha entrado en vigor en la Unión Europea (UE) el denominado pasaporte COVID. Aunque ya había 20 países conectados a la plataforma -en España se implantó hace varias semanas-, la mayoría de turistas que han aterrizado este 1 de julio en los aeropuertos españoles o que se disponían a volar al extranjero aún no lo utilizan: se siguen decantando por una prueba PCR negativa o por presentar en papel el certificado de vacunación. “Es más fácil y más rápido si no tienes firma digital”, explica Alberto a RTVE.es, un español que se encuentra trabajando en Dublín y vuelve a Madrid a pasar el verano con su familia.

La idea de poner en marcha este instrumento fue planteada por Grecia a comienzos de año con la intención de reactivar el mercado turístico de cara a este verano, después del desplome del sector a raíz de la irrupción de la pandemia. España, de hecho, fue uno de los países más afectados: tan solo en 2020 entraron 18,9 millones de turistas extranjeros, un 77,3 % menos que los 83,5 millones de 2019. Nuestro país no bajaba de la barrera de los 20 millones de visitantes desde 1969.

El certificado se presenta en versión digital o en papel y se sintetiza en un código QR con firma digital. Precisamente la obligación de ostentar un certificado digital es una de las principales barreras para muchos viajeros: “Lo escuché en la tele y le dije a mi hija que me lo sacara por internet, pero no pudo hacerlo porque no tengo firma digital. Así que voy con mi 'papelito' de la vacuna y me sirve igual”, nos cuenta Agustina, que vuelve este jueves de Lisboa tras pasar una semana visitando a unos familiares.

Otros como Eduardo alegan que “no se fían”. “La verdad es que no tengo claro dónde se saca y tengo miedo a equivocarme y dar mis datos personales a una web no oficial”, asegura este pensionista, que vuelve de Alemania de visitar a su hija. Aunque con su implantación existe el riesgo de que los ciudadanos europeos acaben siendo víctimas de timos y falsificaciones para conseguir información privada como los datos personales o la cuenta bancaria, cada autoridad sanitaria que lo emite tiene su propia clave digital, que se verificará al escanear el código QR.

Además, la Comisión Europea ha creado un portal donde se pueden verificar las firmas de todos los certificados sin utilizar ningún dato personal. Y, en el caso de que se pida un pago previo para solicitarlo, hay que dudar del mismo, ya que desde el primer momento la Comisión Europea ha informado de que el pasaporte COVID es gratuito y universal para todos los europeos.

“Eso es solo para los vacunados, ¿no?" Lo cierto es que la herramienta genera muchas dudas entre los viajeros, que aún confunden su uso y a quién está destinado. “Eso es solo para los vacunados, ¿no?”, se preguntaba una viajera en Barcelona. “Hemos pensado en hacerlo, pero hace falta vacunarse”, lamentaba una turista francesa, con poca información al respecto. “No lo conocía”, reconocía otro joven, que viaja con una prueba PCR negativa. El certificado contiene información, tanto en el idioma nacional como en inglés, sobre si su titular ha recibido la pauta completa de alguna vacuna contra el coronavirus autorizada por la agencia europea EMA o por la OMS, si está inmunizado por haberse contagiado en el pasado o si tiene un test negativo reciente (PCR o de antígenos de las últimas 48/72 horas). Desde el Gobierno sostienen que es una herramienta “sencilla, segura y fiable”. "Se trata de un instrumento ágil, que garantiza la movilidad segura y sustituye otros requisitos como pruebas de detección o cuarentenas", ha subrayado este jueves la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha descrito de este certificado COVID, durante su presentación en Mallorca, como "la llave maestra que abre España y la Unión Europea al turismo". Así es el pasaporte COVID que está operativo a partir del 1 de julio para permitir la movilidad en la Unión Europea En España, que adelantó el arranque del certificado al pasado 7 de junio, lo emiten las autonomías y el Ministerio de Sanidad. Hasta el momento, más de 3,2 millones de personas lo han solicitado. Una de ellas es María, ya vacunada con la pauta completa en Cataluña. “Como soy estudiante de Enfermería, conocía el proceso y dónde se descargaba. La verdad es que ha sido muy sencillo y ágil”, explica a TVE. “Si tienes un certificado digital te lo descargas en un momento, en este caso desde la página de Baleares. Lo llevo en papel y se supone que no te ponen ningún problema”, nos cuenta otra viajera. Precisamente Cataluña es la comunidad que más certificados ha emitido en España, con cerca de 700.000. Le sigue Andalucía con más de 460.000 y Galicia con más de 250.000. La Comunidad de Madrid, por su parte, empieza este jueves a expedir los pasaportes, con la apertura de varios puntos donde se podrá gestionar de forma presencial tras unos días atendiendo solicitudes de manera telemática en prueba piloto. “He solicitado cita para que me lo hagan. A mi regreso lo sacaré”, nos cuenta otro viajero desde el aeropuerto de Barajas, que también viaja con una prueba PCR negativa.