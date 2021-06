Una veterinaria salva a una niña de dos años del ataque de un perro en Murcia

Un perro ha atacado a una niña de 23 meses en el municipio murciano de Ceutí. El perro, de raza American Stanford, se abalanzó sobre la pequeña y la tiró al suelo frente a su madre arrastrándola durante 50 metros. Hizo falta la ayuda de varias personas para que el suceso no acabase en tragedia. Fátima es una de ellas. Esta veterinaria no dudó en interponerse entre el perro y la niña bloqueando la mandíbula del animal. Ella misma ha contado lo ocurrido en 'La Hora de la 1'.

Fátima afirma que vio a través del cristal de su clínica veterinaria cómo un perro atacaba algo: "Pensaba que se trataba de un ataque de un perro a otro perro. Nunca pensé que lo que podía haber hecho presa es a un bebé". Cuando pudo observar la escena vio como "la zarandeaba como un pelele" y fue cuando acudió en toda prisa a ayudar.

En ese momento, cogió la zapatilla de la madre que había quedado por el suelo y golpeó al perro para después bloquear su mandíbula: "De forma inconsciente comprendí que había que abrirle la boca para que soltase a la presa". Fue entonces cuando introdujo sus manos en la boca del can para forzar el maxilar y obligar al perro a abrir la boca y soltar a la pequeña, que sufrió un desgarro en una pierna y en el glúteo, de los que ya se ha recuperado.

En busca de un abogado

Alimatu, la madre de la niña atacada, ha presentado una denuncia, pero explica que no tienen abogado. "No sabemos ni por dónde empezar". Desde las cámaras de La Hora de la 1 solicitan la ayuda de alguien que pueda orientarlos en este proceso, puesto que se encuentran "perdidos". Además, no saben cómo localizar al dueño del perro, que se encuentra en paradero desconocido.

Maria José Landáburu, abogada y colaboradora de La Hora de la 1 ha explicado que en casos como este, "y teniendo las imágenes del ataque como prueba", lo mejor es que se personen en las dependencias de la Guardia Civil para interponer una denuncia y que sean ellos los que se encarguen de todo. Además, ha recalcado que "el dueño del perro debe de tener un seguro" que se haga cargo de estas situaciones.

El jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Ceutí, José Alcolea, ha explicado en el Telediario que el perro está custodiado por una empresa concertada del consistorio, desde el mismo momento que ocurrieron los hechos. "Está siendo vigilado por un veterinario para vigilar la rabia y para ver el comportamiento del animal estos días".