El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, han anunciado este sábado la muerte de Champ, un pastor alemán que los ha acompañado durante los últimos 13 años y uno de los dos perros de la pareja.

En un comunicado de la Casa Blanca, los Biden han explicado que Champ había fallecido "pacíficamente" en casa. Debido a su avanzada edad, Champ había tenido menos fuerza en los últimos meses pero seguía recibiendo con alegría a los Biden cada vez que entraban en una habitación.

"Cuando entrábamos en una habitación, inmediatamente se levantaba, meneaba su cola, nos acariciaba con la nariz para que le rascáramos las orejas o le masajeáramos la barriga", han recordado los Biden.

El perro comenzó a formar parte de la familia después de la elección presidencial de 2008 en la que el demócrata Biden, hasta entonces senador de Delaware, se convirtió en vicepresidente del Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

"En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más tristes, él estaba allí con nosotros, atento a cada uno de los sentimientos y emociones que no expresábamos", ha dicho el gobernante, quien ha asegurado que "todo mejoraba instantáneamente" cuando su compañero estaba al lado. Para rendirle homenaje, Biden ha colgado en Twitter y en Instagram el comunicado sobre la muerte de su fiel amigo y una foto en la que se le ve tumbado en el césped.

“Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE“