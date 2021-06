Tormenta en torno a la sanidad pública riojana. Los vecinos de las zonas rurales se manifiestan en contra del nuevo Plan de Atención Continuada

Unas 200 personas de la zona de las 7 Villas, del Camero Viejo, la zona básica de salud de Murillo y Ausejo y Logroño han pedido frente al Parlamento riojano la permanencia de las urgencias en sus municipios. A las puertas del antiguo Convento de La Merced, han pedido al ejecutivo regional que de marcha atrás el nuevo modelo de Atención Continuada.

Un plan que, presentado como una reorganización de mejora de la atención sanitaria, esconde el cierre, total o parcial, de varios de los puntos de urgencias de Primaria en diferentes zonas de la comunidad.

El nuevo modelo de atención continuada provocará el cierre del punto de guardia de urgencias en muchas localidades riojanas debido a la falta de médicos. Una atención que será sustituida por ambulancias. algo que no aceptan las localidades afectadas porque afectará a la calidad asistencial.

“Claro que tenéis razón y vamos a intentar por todos los medios que haya un médico donde tenga que haber “

Sus protestas las ha escuchado la Consejera de Salud, Sara Alba y la Presidenta, Concha Andreu, quien se ha acercado a charlar unos minutos con los afectados. Pese a la tensión, Andreu buscó el diálogo.

Me voy a encargar de que no falte un médico en los pueblos pequeños, era la contestación de la Presidenta que a la vez, les daba la razón, aunque los vecinos no se quedaron muy convencidos de sus palabras. Claro que tenéis derecho, dijo, antes de informarles de que Salud ultima la incorporación de cuatro nuevos médicos que vendrán a paliar, el déficit actual y que también se va a sacar una oferta de empleo.

Urgencias sin médico, arado sin bueyes Los vecinos insisten en que no se les quiten las urgencias porque los recortes en sanidad perjudican a la población en general pero sobre todo al mundo rural. Lo hacían con pancartas con textos como "No somos números, somos personas". También gritaban "No al cierre de urgencias" o "Unas Urgencias sin médico son un arado sin bueyes". Unos recortes que no son aceptables ni asumibles. porque además, en los pueblos, predomina la población mayor. Unas reivindicaciones sin colores políticos. En la concentración había alcaldes y representantes de todos los partidos políticos. A los afectados lo que más les duele es que se hable tanto del reto demográfico y por otor lado, se recorten serrvicios en localidades donde menos gente hay. Con todo eso, la Consejera de Salud les aseguró que el Ejecutivo revisará el Plan de Atención Continuada, pero asumiendo que, hoy por hoy, es la única alternativa actual al déficit de profesionales.