La fotografía del carné de identidad pasará a hacerse en las dependencias policiales el próximo agosto con la implantación del nuevo DNI electrónico 4.0., un nuevo formato que permitirá al ciudadano acreditar su identidad con el móvil, según ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que defiende que no acabará con el sector de la fotografía, pese a que las asociaciones de profesionales han dado la voz de alarma y alertan de que la foto del DNI supone para algunos establecimientos casi el 50% del negocio.

El nuevo formato del DNI fue inaugurado por el ministro del Interior el pasado 2 de junio en la Comisaría de Policía Nacional de Móstoles (Madrid), donde se expidió el primer DNI "europeo" y está previsto que su implantación sea completa, en todo el territorio español, el próximo mes de agosto, según asegura Interior en su página web.

Ante esta situación "perdemos todos, el ciudadano, el fotógrafo y el Gobierno porque se van a perder miles de puestos de trabajo, muchos autónomos van a tener que cerrar", advierte José Luis Pozo, presidente de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI), que explica a RTVE que han pedido una reunión a Interior para ponerse a su disposición, colaborar y adaptarse a la expedición del DNI 4.0 "sin dejar de lado al sector" y que están pendientes de una respuesta.

El presidente de EUFoto, Empresas Unidas del Sector Fotográfico, Juan Mendizábal, responde a las afirmaciones de Marlaska que el dato del 10 % de la facturación de los DNI correspondería a los ingresos por el total de productos (cámaras, marcos, álbumes), pero que para las "tiendas de barrio", el DNI representa más de un 30 % del negocio y en algunos casos hasta el 50 %.

"Las tiendas que no han cerrado se han mantenido gracias al DNI"

La implantación del DNI 4.0. responde, señala el Ministerio, al cumplimiento del Reglamento europeo (2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019) para reforzar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE, dentro del Plan de Acción 2016 de la Comisión contra el fraude de los documentos de viaje.

Cada año se expiden en España siete millones de DNI (datos de 2019) y si esto es posible es porque el sector está "coordinado", dice José Luis Pozo, que asegura que este anuncio "llega en el peor momento posible", porque debido a la pandemia ya se han cancelado cientos de bodas, eventos, comuniones, y las tiendas que no han cerrado en estos últimos meses "se han mantenido gracias al DNI".

Eva Casado, la presidenta de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE), señala también que hay profesionales "especialmente fuera de las grandes ciudades" donde el DNI representa "una gran parte de facturación" y considera que las fotografías tienen que ser realizadas por un profesional. "No entendemos que un funcionario público tenga que asumir una función adicional para la que no está cualificado y que además no cuenta con los medios adecuados", afirma.

En otros países como Francia y Alemania, dice Mendizábal que se va a seguir haciendo la foto de carné en los estudios fotográficos, y "en cambio en España "lo que se hace es destinar los 25 millones de euros que da Europa a poner cabinas fotográficas en las comisarías".

La foto del DNI "no es solo estar guapo, hay gente con poca movilidad, hay niños, hay que tener paciencia, no pedimos cosas imposibles, lo que se ha hecho en otros países es crear una comisión conjunta", dice el presidente de EUFoto que pide a Interior sentarse a hablar "como se han sentado en otros países y entre todos modernizar el carné de identidad, pero no unilateralmente".