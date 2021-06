El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sugerido este viernes que podría abandonar la política en un futuro próximo, siguiendo los pasos de Pablo Iglesias, y volver a su actividad profesional.

En una entrevista en Aragón Radio, Echenique ha asegurado que es un "defensor" de que no se deba "estar mucho tiempo en política" y ha afirmado que "lo que nos distingue de otros partidos es que nosotros no venimos a hacer una carrera profesional".

Echenique ha precisado que no se ha marcado "una fecha tope" para dejar la política y que ni siquiera lo ha planteado ante sus compañeros de partido, ya que ahora está "centrados" en la Asamblea Ciudadana que este fin de semana elegirá previsiblemente a Ione Belarra como sucesora de Pablo Iglesias al frente de la formación morada.

"No lo he pensado, pero no tardaré mucho en volver a mi profesión", ha declarado, poniendo como ejemplo a Iglesias, quien "después de estar solo siete años en política se ha ido a su casa". " Yo creo que esto tiene que ser una seña de identidad en Podemos, también para mí. Y aunque todavía no he tomado la decisión, creo que estoy dando bastantes pistas", ha añadido.

Entre las razones que ha esgrimido para dar ese paso a un lado está el "acoso" que ha tenido que sufrir al ser "una figura de primera línea de una formación como la nuestra", aunque ha señalado que su caso "no es tan grave" como el de Pablo Iglesias.