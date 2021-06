Polémica por el nombre del aeropuerto de Corvera. El Ministerio de Fomento no autoriza a que se llame Juan de la Cierva. El PP arremete contra esta medida, y piden que se movilice la sociedad civil, dada la aportación del inventor murciano del autogiro, precursor del helicóptero y los drones. Por su parte, el PSOE y Podemos rechazan la propuesta y vinculan a De la Cierva con el golpe de estado de 1936.

El ingeniero Juan de la Cierva y Codorniú inventó en la década de los años 20 el autogiro, precursor del helicóptero. Obtuvo por ello numerosos reconocimientos internacionales en el campo de la aeronáutica. Murió a los 41 años en accidente de aviación, en Londres; era diciembre de 1936. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha comunicado su negativa a que el aeropuerto de la Región lleve su nombre. Ha sido a través de un informe remitido al ministerio de Transportes para que este rechace la solicitud de la Comunidad Autónoma. Esta decisión genera controversia. Se apela a la Ley de Memoria Histórica y a sus posibles implicaciones con la conspiración del 18 de julio de 1936.

Desde el PP han anunciado iniciativas en el Ayuntamiento de la capital . El ex alcalde de Murcia, José Ballesta , solicita la rectificación de esta decisión y dice que cree que es el propio ayuntamiento de Murcia, ahora en manos socialistas, el que debe abordar este tema de forma directa. Pide a la sociedad civil que se manifieste en contra de la negativa del Ministerio. Desde el PSOE regional , Alfonso Martínez Baños dice que es una polémica estéril , cuando lo más importante es hacer rentable este aeropuerto y que sea un incentivo para el desarrollo de la Región de Murcia y su turismo. Desde Podemos , Javier Sánchez Serna habla de "cortina de humo" para ocultar el rescate a un aeropuerto ruinoso "que ya ha costado 300 millones de euros a los murcianos y murcianas".

Coslada ya le retiró una calle

No es la primera vez que el nombre de Juan de la Cierva se asocia al franquismo y, por ello, se le retiran los honores en su memoria. En Coslada, en 2018, se renombró una calle que llevaba su nombre por consiedarlo, según el ayuntamiento, un colaborador de Franco. La Comisión Técnica de Memoria Histórica justificó entonces su decisión diciendo que el inventor recomendó a los golpistas el alquiler de un determinado avión, el bimotor "Dragon Rapide", que finalmente utilizó un joven Franciso Franco, para volar desde Canarias a Marruecos y así comenzar el alzamiento que acabó en la Guerra Civil española. Aunque no hay pruebas de que Franco hablase directamente con el murciano o que la información que aportó Juan de la Cierva fue sabiendo exactamente para qué se iba a utilizar. De hecho, su bisnieta y presidenta de la Asociación Juan de la Cierva Codorniú, Laura de la Cierva, aseguró entonces que su bisabuelo ya trabajaba en Londres desde hacía tiempo y que la política española no era de su interés.