¿Qué está fallando en la protección de las víctimas de la violencia machista?

Algo está fallando. Este año 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. De ellas, cuatro habían denunciado. La mitad de los crímenes, ocho, han sucedido coincidiendo con el levantamiento del estado de alarma. Esto puede tener varias explicaciones: la pérdida de control de los maltratadores, que algunas mujeres hayan decidido que es el momento de poner fin a la relación o la facilidad de movilidad del agresor. En cualquier caso, está claro que la protección a estas mujeres no está funcionando.

El Ministerio de Igualdad anuncia que revisará los protocolos y el de Interior que reforzará el procedimiento de valoración del riesgo. Pero al final, dicen los expertos, todo se traduce en que faltan medios.

Asociaciones como "Somos Más , mujeres sobrevivientes de la violencia machista" , que preside Natalia Morlas , no tiene ni un local donde reunirse. "Nosotras nos sentamos con ellas, en un bar, no tenemos medios para tener una oficina. Hablamos con ellas, nos cuentan su caso, nos exponen lo que está pasando. Si están decididas a denunciar las dotamos de medios, las acompañamos a denunciar", ha contado en Las mañanas de RNE .

Las víctimas, al límite

Cuando las mujeres se ponen en contacto con su asociación, están al límite y no pueden más. "Llegan destrozadas física, psicológica, sexualmente. Los agresores utilizan a los hijos como mero objeto para hacer daño a las madres. Vienen destrozadas, sin autoestima, sin vida laboral. No les dejan trabajar para que no tengan amistades o relaciones que les ayuden a salir", ha explicado.

Muchas de estas mujeres eligen quedarse con su maltratador por los hijos. Hacen de escudo. "Saben que los maltratadores van a tener visitas. Prefieren aguantar los malos tratos porque se ponen entre el maltratador y sus hijos. Los golpes que se van a llevar sus hijos, los llevan ellas", ha dicho, y añade que los niños son los grandes olvidados de esta tragedia que es la violencia machista.

“"No es fácil, pero se sale. De donde no se sale es del cementerio"“

Haciendo un ejercicio de empatía, uno puede imaginarse el infierno sin salida en el que viven muchas mujeres. Tienen, realmente, muy pocas opciones. "Necesitamos soluciones habitacionales de emergencia para estas mujeres que tienen que salir de sus casas, y ayuda para que puedan reinsentarse en la sociedad.

En muchas ocasiones no se las puede ayudar porque siguen casadas y constan los ingresos de su marido, el maltratador, que alarga el proceso para que no se les pueda dar ayuda. Nos llaman mujeres que han conseguido salir de casa y nos dicen que no tienen nada para comer, literalmente", cuenta. Pero termina dando un mensaje esperanzador, porque ella misma consiguió salir. "No es fácil, pero se sale. Yo tardé siete años, pero tengo una mujer en la asociación que tuvo 40 años de malos tratos, de palizas, de violaciones, de violencia psicológica. A cada mujer le llega su momento y cada cabeza es un mundo. Llega un momento que haces click". Y concluye: "De donde no se sale es del cementerio".