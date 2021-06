El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo: "Es un pequeño gran paso para reconocer sus derechos laborales"

Las prostitutas por cuenta propia podrán sindicarse. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo que reconoce el derecho existente de sindicación -aunque no estima que la prostitución sea un trabajo-, y así lo celebran las organizaciones que abogaban por ello. En ‘La Hora de La 1’ analizamos el tema en profundidad y hablamos con la presidenta del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, Fuensanta Gual, que ha explicado que el reconocimiento de los estatutos del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) por parte del Alto Tribunal les parece "un gran paso para reconocer y dar derechos laborales a las trabajadoras sexuales", pero que ahora viene lo complicado: reconocer que la prostitución es un trabajo y que se legisle.

"Si no existe patronal y no hay relación laboral, entonces, ¿de qué organización sindical estamos hablando?" , se ha preguntado recordando que desde el Ministerio de Igualdad ha insistido este miércoles, día 3 de junio, que se va a seguir desarrollando una Ley Integral de Trata que, en realidad dice la periodista, "es lo que subyace en la mayoría de las mujeres que se dedican a ejercer la prostitución".

La periodista y experta en feminismo, Ana Bernal-Triviño , ha querido ser cauta, ya que no se ha tenido acceso a la sentencia completa, pero ha recordado que, a priori, el texto queda lejos del objetivo principal que se planteó OTRAS y que la justicia reconoce que "el trabajo sexual, no es un trabajo".

"No se quiere reconocer que la prostitución es un trabajo, pero si bajamos los pies al suelo pues nos damos cuenta de que es un trabajo que ejerce mucha gente y que por culpa de esos prejuicios de los políticos, que un poco hay que entenderlos, el empresario está poniendo unas condiciones muchas veces abusivas como tener que trabajar 24 horas, realizar servicios sin protección o tener que consumir algún tipo de tóxicos", argumenta.

La magistrada del Supremo al frente de esta conclusión, reconoce que no es su función dirimir si esto es un trabajo o no y que quien tiene esa responsabilidad es el legislador. Es lo que ha recordado Gual: " Ahora mismo lo tenemos muy, muy difícil, porque los principales políticos están en contra de que se reconozca como trabajo y mucho tiene que cambiar la realidad".

Por su parte, Fuensanta Gual, presidenta del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo , ha celebrado en ‘La Hora de La 1’ que este es un primer paso, "el reconocer que es legal y justo y equitativo que las trabajadoras sexuales tengan un sindicato que las defienda". Ahora, dice, viene lo complicado "reconocer que el trabajo sexual es un trabajo" . Ha recordado Gual, que "en este no trabajo hay miles de mujeres y hombres que están trabajando diariamente en nuestro país para sacar su sustento y lo que pasa es que no tienen ningún derecho porque como no se les reconoce, no pueden ni acogerse ni a una cosa tan simple como al Estatuto de los Trabajadores".

La Sala Cuarta del Alto Tribunal ha estimado el recurso de OTRAS contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la nulidad de sus estatutos al considerar que amparaban la prostitución asalariada. Del texto se deduce que se reconoce el derecho existente de sindicación (al absolver al sindicato de la impugnación de sus estatutos) aunque no se estima que la prostitución sea un trabajo . La comunicación ha coincidido con la celebración por parte de algunas organizaciones del Día Internacional del Trabajo Sexual. OTRAS, al conocer la noticia, ha asegurado en las redes sociales que "ha quedado demostrado judicialmente que el sindicado ha sido siempre (y sigue siendo) totalmente legal" .

España, el país europeo que más consume prostitución

España es uno de los países a la cabeza del ranking de consumo de prostitución. Es el tercero del mundo y el primero de Europa, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las mujeres que se dedican a ello tienen se ven diariamente en situaciones de vulnerabilidad. Para algunos expertos, incluso, el hecho de ejercer la prostitución es un acto de violencia. Es el caso de Rebeca Collantes, psicóloga en ACLAD, que explica que además de ese tipo de violencia las mujeres prostituidas suelen sufrir agresiones sexuales, violencias psicológicas, física o económica.

Como es el caso de Aurora quien denuncia que su encargado es el que cobra por lo que ella hace y le da una parte, "a veces un 50%". Explica esta mujer al equipo de investigación de ‘La Hora de La 1’ que las agresiones son constantes: "Te llaman puta, guarra… son cosas que tú tienes que parar en seco, abrir la mente y cerrar el corazón, y seguir adelante porque es lo que tengo para sobrevivir. En una ocasión en Madrid, un hombre me agredió en el coche, trató de estrangularme", recuerda.

Sin embargo, el estigma social es la peor de las violencias a las que se enfrentan estas mujeres. Para la presidenta de CATS, "la mayoría de mujeres se defienden del estigma ocultando que ejercen la prostitución a todo su entorno". Aurora así lo hace: "porque me da vergüenza, yo tengo mis hijos, tengo mi familia, mi padre, mi madre, y yo no quiero que se lleguen a enterar de ciertas cosas. Porque es que no… es que me moriría". A ellos tiene que mentirles y decirles que cuida a una señora. Una doble vida que conlleva graves problemas psicológicos, acrecentados por la situación de pandemia.

Para acabar con estas situaciones, quienes reclaman como CATS que se considere un trabajo se fijan en el ejemplo de Nueva Zelanda. "La legislación se negoció con ellas y, por tanto, se basó en los derechos laborales de las trabajadoras". Para el colectivo, el modelo holandés o el alemán que ha regulado y legalizado la prostitución no son el camino. "La penalización y la criminalización no es factible, pasará lo mismo con la Ley Seca en Estados Unidos si se empeñan en hacerlo", exclama.

Bernal-Triviño coincide con Gual en que la regulación en países como Alemania no ha sido positiva: "Esta legislación ha provocado un aumento de la trata o las niñas obligadas a prostituirse", asegura. En cualquier caso, añade, es importante recordar que "la abolición -que no prohibición-, como se hace en los países nórdicos, penaliza el proxenetismo y al putero y ayuda a las mujeres en la reinserción" y, añade, "no hay que olvidar que todo esto está relacionado con redes criminales y lo que hay que proteger son a las mujeres".