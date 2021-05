Tras más de un año de pandemia, después de varios meses de confinamiento domiciliario y el auge del teletrabajo, las preferencias a la hora de comprar una vivienda han cambiado: los futuros compradores buscan casas más grandes, con terraza, espacios verdes, piscina y más alejadas del centro, unos gustos que se han visto reflejados en la última edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra este fin de semana en la capital con el objetivo de retomar el pulso de un sector en transformación tras un año de impasse por la COVID-19.

Sin embargo, la imagen de la feria dista mucho a la de años anteriores. La irrupción de la COVID ha traído consigo grandes ausencias entre los promotores, que esgrimen entre los principales motivos la merma en el público asistente; la difícil conversión de la inversión en retorno o la falta de oferta de vivienda en su cartera en el entorno de Madrid. Este último es, de hecho, el principal punto de encuentro entre muchos asistentes, que lamentan la “pobre” variedad de viviendas en promoción este año y, a la vez, los altos precios de las nuevas construcciones.

“Hay poco y lo que merece la pena es muy caro”, nos cuenta Mercedes, que ha visitado el SIMA con el fin de encontrar una nueva vivienda que les permita “respirar” tras un año de pandemia “difícil de olvidar”. “Hemos llegado hace media hora y nos vamos ya porque no es lo que esperábamos”, asegura Maite, que busca junto a su marido Daniel una casa de cinco dormitorios con el fin de contar con el espacio “suficiente” para vivir con sus cuatro hijos. “Hay muy poco. Hemos recabado algo de información, pero nada que no supiéramos. En Idealista tienes más información”, lamenta.

Auge de la vivienda vacacional

A pesar de que la primera vivienda sigue concentrando el grueso de la oferta, la vacacional continúa ganando peso. Tras los confinamientos y las restricciones a la movilidad entre comunidades, la vivienda en la costa se ha revelado como un codiciado objeto de deseo. Tanto, que el 40 % de las viviendas que los expositores han traído al SIMA está en localidades playeras, sobre todo en la Costa Blanca, Costa del Sol y los archipiélagos balear y canario.

“Venimos buscando una segunda residencia, sobre todo de cara a escapadas de fin de semana, para pasar el verano, de inversión para alquilarla cuando no vayamos y también para el futuro cuando nos jubilemos”, recalca Concha, con la vista puesta en recabar información para adquirir una vivienda en Murcia o Almería. De momento, dice, no piensa comprar porque “está convencida” de que “con la crisis, en un par de años los precios van a volver a caer en picado”. “No tenemos prisa. Hoy no vamos a tomar una decisión, solo vamos a ver cómo está el mercado”, asegura.

Sin embargo, los expositores confían en cerrar un buen número de ventas durante el fin de semana. Con este objetivo trabaja Jorge, que cuenta con una promoción de viviendas en El Espinar (Segovia). A pesar de que es su primer año en el SIMA, confía en que su proyecto sostenible cale entre los compradores. “Somos los únicos en toda la feria que comerciamos este tipo de viviendas con una huella de carbono negativa. Además, estamos próximos al parque natural de la Panera, que es reserva de la biosfera”, nos cuenta.