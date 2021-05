En España no dejan de crecer los jugadores y cada vez son más jóvenes. Nuestro país lidera el deshonroso ranking europeo entre chicos de 14 y 21 años. La Región de Murcia es la comunidad con mayor número de jugadores. Algo que concuerda con el número de casinos y salones de juego que encontramos en esta zona del país. Hay un local por cada 4.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (1 por cada 13.000) y de la de Europa. Sólo Albania supera dicha estadística. Hay 366 salones y 1.376 máquinas de apuestas repartidas por toda la Comunidad. Además, la pandemia ha provocado un incremento de los adolescentes que se han lanzado al juego on line. Las cantidades apostadas han pasado de los 524 millones de euros de años atrás a los 2.917 de 2.020.

Reconoce que jugaba toda la noche con su teléfono móvil vía on line. No tenía límite y sólo pensaba en jugar y ganar dinero para seguir jugando. Ahora lleva 8 meses rehabilitándose en la Asociación Nueva Esperanza de Murcia . Asegura que el juego es peor que las drogas .

“Al drogadicto o al alcohólico se le nota, pero a nosotros no, hasta que estamos arruinados“

Pedro, que así le llamamos, tiene 29 años. Hace 10 años empezó a jugar y como él dice "tuvo la mala suerte" de ganar. Comenzó a ir con frecuencia a los salones de juego. Se gastaba la nómina el primer día que cobraba y tuvo que pedir dinero a sus amigos. "Al drogadicto o al alcohólico se le nota, pero a nosotros no, hasta que estamos arruinados y no hay marcha atrás", asegura Pedro, que llegó a perder su trabajo . Una noche incluso temió por su vida , ya que le seguían unos tipos que le dejaron dinero en un casino.

La ludopatía puede arruinar familias

Pedro pide a los jóvenes que no caigan en este oscuro mundo y al que ya esté metido le aconseja que se llene de valentía y pida ayuda. "Cuando empecé en la rehabilitación era el mayor. Ahora me acompañan tres chicos de 20, 21 y 22 años. Sus madres están destrozadas". Son las palabras sinceras de Pedro, que podrían ser las de miles de jóvenes de nuestro país. El juego está causando verdaderos estragos en la sociedad española. La publicidad cada vez más agresiva, la facilidad para acceder a los juegos on line y el incumplimiento de la ley está dejando familias arruinadas y vidas destrozadas.