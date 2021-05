El gobierno andaluz ha aprobado nuevas medidas sobre las casas de apuestas: No podrá haber una a menos de 150 metros de un colegio o instituto, aumentarán las sanciones y se prohíbe la publicidad exterior. Habrá un control a la entrada para evitar que puedan entrar menores o ludópatas rehabilitados, que pueden inscribirse voluntariamente en un registro para que no les vuelvan a permitir la entrada. Eso sí, los locales que ya están abiertos cerca de centros educativos no tendrán que cerrar porque la ley no tiene carácter retroactivo. Ahora, la Junta de Andalucía endurecen las sanciones, con multas de 10.000 a 300.000 euros e incluso la clausura del local, si permite la entrada a menores. Además, obliga a instalar un control de admisión previo y se prohíbe la publicidad exterior, entre otras medidas.

Las asociaciones contra la ludopatía piden ahora que se regulen los créditos rápidos: dinero fácil, dicen, que los adictos piden compulsivamente y que les generan intereses abusivos e imposibles de pagar.