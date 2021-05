El presidente de Siria, Bachar al Asad, que arrasó con el 95,1 % de los votos en los comicios presidenciales celebrados el día 25 de mayo, ha dicho este viernes en un discurso televisado que los sirios han "desafiado a los enemigos de la nación" al votarle.

"Lo que habéis logrado es un fenómeno de desafío sin precedentes a los enemigos de la nación de todas las nacionalidades y lealtades. Esto ha destrozado su ego y su falso orgullo", ha señalado Al Asad durante su discurso, pronunciado al día siguiente de que se dieran a conocer los resultados de los comicios presidenciales.

El presidente sirio ha afirmado que el "desafío" que supuso votarle en las elecciones "representa el más alto grado de expresión de una lealtad profunda y sincera hacia la nación" y ha arremetido, de manera velada, contra la oposición y comunidad internacional que no apoya al régimen sirio.

"Estos son los mensajes más difíciles de enviar a las personas que se sentaron en cuartos oscuros conspirando, planificando y soñando con el éxito a expensas de nuestro dinero, sangre, honor y dignidad y que se lamentarán una vez más por juzgar y leer mal la naturaleza de esta gente", ha dicho Al Asad.

Asimismo, ha transmitido a los sirios que han "redefinido el patriotismo" y el significado de "revolución", algo que, según Al Asad, es la herramienta "contra el terrorismo, la traición y la degradación de la moral", ha señalado en alusión a quienes participaron en la revolución de 2011 y que posteriormente derivó en una guerra de una década.

El país se encuentra sumido en una grave crisis económica

Por otra parte, Al Asad ha afirmado que era "un gran honor" poder servir al pueblo sirio durante otro mandato de siete años, el cuarto desde su ascenso al poder tras la muerte en el año 2000 de su progenitor, Hafez al Asad.

01.50 min 14 horas - Al-Ásad cumple dos décadas al frente de Siria en medio de una gran crisis económica - Escuchar ahora

"Lo que me entusiasma y me da más confianza para el futuro es vuestro espíritu de desafío, sin el cual la persona en el cargo no puede afrontar los grandes retos nacionales. Sin él no puede levantarse una patria después de 10 años de guerra", ha dicho el mandatario.

Con esta abrumadora victoria, Al Asad se mantendrá al frente de una nación sumida en una grave crisis económica y lastrada por la escasez de productos básicos como combustible y pan, una situación de la que el Gobierno culpa a la última oleada de sanciones impuestas por Estados Unidos contra el presidente y su entorno.

Según datos de la ONU, más del 80 % de los sirios viven por debajo del umbral de la pobreza; más de 11 millones de una población de algo más de 17 millones necesitan ayuda humanitaria; el 60 % no puede permitirse una comida al día y 6,2 millones están desplazados en el país, además de casi otros tantos que han huido.