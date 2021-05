El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha explicado las razones por las que han decidido avalar el consentimiento informado que servirá para que los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca puedan rechazar la segunda dosis de Pfizer. "El objetivo es ofrecer una alternativa a las personas que la rechacen porque, en un contexto de mucha incertidumbre como el que estamos, es mejor que puedan optar por la de AstraZeneca, que es una buena vacuna, a que se queden sin vacunar", ha argumentado de Montalvo.

El experto ha dejado claro que no han sido ellos, sino las autoridades sanitarias, los que han decidido que se pueda elegir vacuna y ha explicado que el objetivo del consentimiento no es eximir de responsabilidad a nadie, sino cumplir con lo que marca la Ley de Derechos del Paciente aprobada en 2002. “No es un instrumento de exención de responsabilidad, es un documento de rechazo porque la ley establece que el paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento y que debe hacerlo por escrito. Además, De Montalvo, ha asegurado que no tiene sentido incluir a las personas que quieran recibir la segunda dosis de AstraZeneca en el registro de personas que rechazan vacunarse contra el coronavirus. “No rechazan vacunarse, sino que rechazan hacerlo con una vacuna distinta a la de la primera dosis”, ha recalcado.