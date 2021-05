El Comité de Bioética de España (CBE) considera "ética y legalmente recomendable" que los menores de 60 años que hayan recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y rechacen completar la pauta con Pfizer "firmen un protocolo de consentimiento informado específico" con su decisión.





Así lo ha expuesto el organismo en respuesta a la consulta que le remitió el Ministerio de Sanidad para conocer su opinión sobre si es correcto, desde el punto de vista ético, completar la pauta a estos pacientes con el suero anglosueco y, en ese caso, si debía ser bajo consentimiento informado.



De esta manera, los menores de 60 años que han recibido una primera dosis de AstraZeneca y no quieran la segunda de Pfizer deberán firmar un consentimiento informado en el que muestren su rechazo a recibir una vacuna distinta y su petición expresa de repetir con la misma, manifestando conocer los riesgos de ello.

La vacuna "no puede ser a demanda"

El Comité en el informe, que no es vinculante ya que no es un órgano decisor, sino un órgano independiente meramente consultivo, considera que en el actual contexto de la pandemia, "en el que aún no disponemos de dosis de vacunas" para vacunar a toda la población, el suero a administrar no puede ser a demanda o elección de los individuos, "so pena de socavar los principios y valores éticos y legales que rigen la Estrategia de vacunación contra la COVID-19".



Y en el caso concreto de la vacunación contra el coronavirus, y "desde una perspectiva ético-legal", el comité entiende que la decisión de los sueros a aplicar a cada grupo de riesgo debe ser tomada por las autoridades públicas, bajo el asesoramiento del Grupo de Expertos, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública.