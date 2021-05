A la espera de que el certificado verde que ultiman las autoridades de la Unión Europea abra las fronteras del continente a los turistas inmunizados contra la COVID-19, los países europeos mantienen severas restricciones de entrada para los viajeros: todos exigen una prueba negativa de coronavirus y una amplia mayoría requiere, además, algún período de cuarentena, por lo que los españoles que deseen viajar por el continente afrontan aún notables inconvenientes, en forma de requisitos burocráticos.

De hecho, algunos países ni siquiera se han abierto a la llegada de visitantes, como Hungría, que impide la entrada de extranjeros no residentes de forma indefinida. Letonia, Finlandia y República Checa, por su parte, no permiten los viajes por turismo, mientras que Noruega -que no pertenece a la Unión Europea, pero participa del espacio Schengen- también exige justificar el viaje.

Al margen del motivo del viaje, todos los países europeos -salvo Hungría, dado que ni siquiera admite visitantes- exigen una prueba negativa de contagio de coronavirus realizada dentro de los tres días previos a la llegada, si se trata de una PCR, o en los dos días previos, en el caso de las pruebas de antígenos, si es que el país en cuestión admite esta modalidad. Algunos, incluso, obligan a una segunda prueba una vez en el país, como Bélgica, Dinamarca, Chipre o Estonia; Islandia -que tampoco pertenece a la UE pero sí al espacio Schengen-, exige hasta dos pruebas una vez en su territorio y Grecia advierte de que puede realizar test de antígenos aleatorios a los visitantes.

01.44 min ¿Dónde puede viajar un turista español este verano?

Sin riesgo En cualquier caso, varios países eximen ya de ambas medidas de control, o al menos de la cuarentena, a aquellos viajeros que puedan certificar que están inmunizados, ya sea porque han completado la pauta de vacunación al menos dos semanas antes de su viaje o porque han superado la infección. Es el caso de Polonia, Rumanía, Chipre y Dinamarca, que se anticipan así al certificado verde europeo, llamado coloquialmente "pasaporte COVID".