El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha denunciado este martes la "pasividad absoluta de las autoridades de Marruecos" por no haber puesto obstáculos a los migrantes que han accedido a la ciudad autónoma en las últimas horas y considera que lo que se está viviendo allí es "mucho más" que una crisis migratoria.

"Nos equivocaríamos si valoráemos esto como una crisis migratoria. Es mucho más que eso", ha recalcado Vivar en una entrevista con el Canal 24 horas en la que ha asegurado que la situación es "tan caótica" que no pueden dar un número exacto sobre los migrantes que han llegado a la ciudad autónoma. Según el Ministerio del Interior, serían unas 6.000 personas las que cruzaron solo en la jornada del lunes.

En este contexto, el presidente de Ceuta ha pedido "auxilio" y "socorro" al Gobieno central y sugiere poner "toda la capacidad diplomática" para que se produzca la "devolución inmediata a su país de origen".

"Solicitar del Estado y del Gobierno el apoyo y el socorro que Ceuta necesita. Esta situación se debe remediar y reponer de manera adecuada y eficaz y empleando los recursos que sean necesarios (...) Esto se tiene que resolver desde la lealtad institucional, pero sin perder de vista la magnitud de lo que Ceuta está viviendo", exige Vivas.

Dice que los ceutíes lo perciben como "una invasión"

El presidente de Ceuta señala, además, que la ciudadanía está percibiendo la llegada de migrantes como "una invasión": "Está alterando la vida en Ceuta. Hoy el 60% de los alumnos no ha ido a clase. Ceuta está perturbada. Ceuta está con miedo", ha señalado Vivar, que considera que lo que vive la ciudad autónoma "trasciende al ámbito de la inmigración" porque tiene que ver con la "integridad" y la "soberanía" nacional.

En este sentido, ha apuntado que los sucesos vividos en Ceuta serían como los que viviría todo el país si llegasen, en un solo día, cuatro millones de personas y ha pedido al Gobierno de la nación garantizar esa integridad territorial.

"Llevo como presidente de la ciudad 20 años y no he vivido ninguna cosa como esta. Nunca me he sentido tan impotente y tan triste como en estas horas", afirma el presidente ceutí, que en otra entrevista ha subrayado que este episodio pone de "manifiesto" que la frontera está "en manos de Marruecos".

01.34 min Marlaska: "Se han devuelto 2.700 de los inmigrantes que han entrado en Ceuta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que ya han sido devueltas 2.700 personas de los alrededor de 6.000 migrantes que han entrado en Ceuta en las últimas horas y ha asegurado que se están tomando “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger las fronteras y proceder a la devolución de una forma efectiva" en coordinación con las autoridades de Marruecos.

Esta misma mañana, Interior anunció un refuerzo de 200 efectivos, sumando 150 agentes de la Policía Nacional y 50 de la Guardia Civil para afrontar la situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que va a viajar a Ceuta y Melilla para abordar la crisis migratoria y humanitaria, y ha garantizado que el Ejecutivo trabaja para restablecer el orden y la seguridad en las ciudades autónomas con la "máxima celeridad", y que defenderá con "firmeza" la "integridad de España". Además, ha recordado a Marruecos que para poder resolver esta crisis, es fundamental la "cooperación" y "siempre" el "respeto a las fronteras mutuas".