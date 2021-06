En Asturias, Rodrigo Cuevas es un artista popular y carismático que está dando la vuelta al folklore, muy presente en fiestas y programas de televisión. Trasgresor y provocativo, en sus espectáculos lleva un atuendo donde mezcla elementos del vestir tradicional asturiano con el cabaret. Aunque su trabajo de artista le hace viajar constantemente haciendo giras de conciertos y actuaciones por toda España, ha decidido quedarse a vivir en una aldea asturiana de tan solo siete habitantes.

"¡Qué sabrán los de Madrid, ay, pobres!", suspira con gracia Cuevas según entra al corral para dar de comer berza a las gallinas. "Lo que mola mucho de vivir aquí es ver la evolución diaria de cada planta, de cada flor, te sabes cual está a punto de abrir y entre Sergio (su pareja) y yo, nos hacemos un tour por la mañana y otro por la noche para supervisarlas".

En el concejo de Piloña (Asturias), Rodrigo ha alquilado una casa tradicional que domina un paisaje apabullante, de montañas verdes que hoy se recortan en el azul del deslumbrante cielo primaveral. "Yo no veo tanto contraste entre lo que hago en mis espectáculos y mi vida aquí, en el huerto, con las gallinas, disfrutando de este maravilloso paisaje. Además, en los pueblos se pueden hacer un montón de cosas. Es superdivertido el pueblo. Bueno, yo es que me lo paso bomba. Creo que veis más contraste los de ciudad. La gente del pueblo sabe cómo comportarse en un entorno urbano, pero muchas veces la gente de ciudad no sabe cómo hay que comportarse en el pueblo. Es cuando se genera ese choque cultural que, sobre todo, se produce con la avalancha masiva de turistas en verano".