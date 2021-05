El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha descartado una confluencia de su formación con Unidas Podemos tras la marcha de su líder, Pablo Iglesias. “Estamos haciendo un camino propio, verde (...) no es contra nadie, pero es propio”, ha afirmado en La Hora de la 1.

"Nuestro camino es verde, no es contra nadie. Sin él, hay temas de los que no se habrían hablado, como la salud mental o la reducción de la jornada laboral", ha defendido. Respecto a "cuáles serán los ritmos y formas" que deberá tomar su formación, ha avanzado que "habrá que ir hablando".

En cuanto a la marcha de Iglesias, ha defendido que "en la política no se está toda la vida". "Estar en primera línea es muy duro y todo el mundo tiene derecho a llegar a un punto en el que se canse”, ha asegurado.

Con la salida de Iglesias, se abre la posibilidad de una bicefalia en Unidas Podemos en la que la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, lidere la parte dentro del Gobierno y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, esté al frente del partido. En este sentido, Errejón ha situado a ambas en la misma línea ya que "están en la misma organización", aunque reconoce que ha "tratado algo más" con Díaz como ministra de Trabajo "en unos meses muy duros en los que la interlocución ha sido buena".

Pero ha criticado al Gobierno en su conjunto porque ha perdido, dice, "el pulso de la sociedad española". "El Gobierno debe explicar cuál es el modelo de reconstrucción que quiere para el país, porque las señales o no están llegando o las que llegan no son buenas", ha dicho, en referencia a las informaciones sobre la implantación de peajes en las autovías, sobre la posible supresión de la declaración de la renta conjunta o de la subida del IVA superreducido. "No son señales buenas de reconstruir la economía con justicia social", ha apostillado.