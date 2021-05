La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado en el pleno al candidato a la investidura por ERC, Pere Aragonès, que dan por rotas las negociaciones hasta que no descarte que Junts pueda entrar en el Govern.

"Damos por rotas las negociaciones hasta que diga públicamente que Junts no entrará en el Govern ni ahora ni en el resto de la legislatura", ha dicho Albiach a Aragonès durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en funciones.

Los Comunes se avinieron a negociar con ERC si estos se emancipaban de Junts para un futuro Govern, pero en las últimas horas los republicanos han acordado un pacto de mínimos con la CUP y los posconvergentes, una línea roja para los morados.

En cualquier caso, los 74 escaños de los tres partidos independentistas superan la mayoría absoluta, situada en 68, por lo que no harían falta los ocho de los 'comunes' para que Aragonès sea investido en el Parlament. En cambio, la suma de ERC con la CUP y los 'comunes' quedaría lejos (50) y seguiría haciendo falta el apoyo del partido de Carles Puigdemont, que en los últimos días, antes de llegar al acuerdo de mínimos, había advertido que no apoyaría un Govern de Aragonès en el que no estuviera Junts.

Para evitar la repetición de elecciones, deberá prosperar la investidura de un candidato antes del 26 de mayo.