JxCat ha trasladado este martes a ERC que no cederán sus votos para investir al vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès, si pretende liderar un Govern en solitario.

A tan solo 15 días de que expire el plazo límite del 26 de mayo para investir a un presidente de la Generalitat y eludir unas nuevas elecciones, los equipos negociadores de ERC y JxCat han mantenido este martes otro contacto, que no ha servido para acercar un pacto.

Se trata del primero encuentro tras el cruce de reproches entre ambos partidos el pasado sábado, cuando Aragonès anunció que ya no seguiría negociando un gobierno de coalición con JxCat, a la que acusa de dilatar la negociación, y que a partir de ahora solo contemplaría gobernar en solitario.

Según fuentes de ERC, JxCat les ha comunicado que no le van a dar los cuatro votos que necesitaría Aràgones para ser investido antes de que expire el plazo límite del 26 de mayo porque esperan seguir negociando un acuerdo de coalición.

En la reunión, los republicanos han insistido en que la única opción posible para evitar ir a nuevas elecciones es investir a su candidato para hacer un gobierno en solitario y a partir de ahí continuar negociando sin la presión de la repetición de los comicios. Por su parte, JxCat ha defendido en un comunicado que la mejor manera "es recuperar las negociaciones" para hacer un gobierno de coalición y ha "invitado a ERC a hacer un Govern independentista".

"Junts ha trasladado a los republicanos la urgencia de retomar las conversaciones para formar un gobierno de coalición con el objetivo de implementar el mandato electoral que se desprende del 52 % de los votos independentistas" en las elecciones del 14F, señala.

Asimismo, ha propuesto celebrar una nueva reunión el miércoles para abordar uno de los escollos de la negociación: el papel del Consejo por la República, espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica el expresident Carles Puigdemont.

Investidura en Cataluña: 26 de marzo: Aragonès no logra ser investido en primera vuelta por la abstención de JxCat

Este mismo martes se ha filtrado el acuerdo de ambos partidos para que Laura Borràs fuera presidenta del Parlament, un documento que incluía el compromiso de investir a Aragonés. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido dejar claro que su partido no acepta "lecciones" de Junts, "o Convergència o Divergencia", y se ha mostrado convencido de que al final su compañero podrá ser investido presidente de la Generalitat.

Desde la CUP han criticado "el espectáculo lamentable" que están dando los partidos independentistas con la falta de acuerdo y han advertido que repetir elecciones "generaría más desilusión y frustración", con la consiguiente "pérdida de votos". También ha considerado "absolutamente prioritario" que se conforme ya un ejecutivo en Cataluña la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras "el tiempo perdido y estéril" desde el pasado 14 de febrero.

Los comunes piden que JxCat no esté en el Govern

Mientras tanto, ERC y En Comú Podem han seguido avanzando en las negociaciones en una segunda reunión entre sus respectivos equipos negociadores, celebrada este martes por la tarde en el Parlament.

Fuentes de los comunes han valorado el encuentro, en el que se ha acordado crear un grupo de trabajo para hablar de cada eje programático de un futuro Govern, al que En Comú Podem no renuncia a entrar. Los comunes no observan ningún escollo "insalvable" y mantienen como única línea roja que JxCat no esté en el Govern.

En la reunión del lunes, el equipo negociador de los comunes -integrado por David Cid, Susanna Segovia y Lucas Ferro- planteó a ERC un acuerdo basado en cinco ejes: cambio climático y transición ecológica, salud, reactivación económica, feminismo y diálogo y compromiso con la libertad de los presos.